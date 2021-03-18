18.03.2021, 19:05
ФОТО | 30 депутатов Рийгикогу получили сегодня первую дозу вакцины AstraZeneca(70)
В Ида-Таллиннской центральной больницы сегодня прошли вакцинацию те члены парламента, которые выразили на то свое желание и у кого была возможность сделать это сегодня.
Вторую дозу AstraZeneca 30 вакцинированных сегодня народных избранников получат 13 мая, то есть через 8 недель.
Правительство приняло решение о вакцинации членов Рийгикогу и правительства в четверг на прошлой неделе.
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