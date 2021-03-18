18.03.2021, 19:06
ФОТО | Блондинка из ”Шахтера” вдохновит игроков на реванш(1)
Фото: скриншот видео клуба "Шахтер"
Первый матч ”Шахтера” в 1/8 финала Лиги чемпионов получился провальным: украинцы с треском влетели ”Роме” со счетом 3:0, почти лишившись шансов на попадание в топ-8.
Самой заметной фигурой в команде стала ведущая клубного телевидения Ольга Каленчук, покорившая итальянских фанатов за время недолгого пребывания в Риме, утверждает "МК".
Пока Ольга помогает создать в команде настроение для реванша, мы предлагаем вам поближе познакомиться с красавицей из Украины.
Полное расписание сегодняшних матчей
Шахтер -Рома
Арсенал – Олимпиакос
Динамо Загреб – Тоттенхэм
Мольде – Гранада
Янг Бойз – Аякс
Вильярреал – Динамо Киев
Милан – Манчестер Юнайтед
Рейнджерс – Славия
Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.