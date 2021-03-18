Таллиннская горуправа утвердила дополнительные меры поддержки для горожан и предпринимателей

С 11 марта и до конца апреля родители освобождены от платы за место в детском саду, а спортивные клубы и предприниматели — от платы за аренду городских площадей. При этом выплата спортивным клубам городских пособий сохранится в полном объеме. Город предложит помощь и оказавшимся в тяжелом материальном положении горожанам.

По словам отвечающей в Таллинне за социальную сферу вице-мэра Бетины Бешкиной, коронакризис так или иначе коснулся каждого, и многие люди столкнулись с серьезными трудностями.

”Для смягчения негативного воздействия ограничительных мер на жизнь горожан и положение наших договорных партнеров город разработал дополнительные меры поддержки. Так, родители освобождаются от платы за место в детском саду с 11 марта до 30 апреля, это решение еще должно одобрить городское собрание. В объеме, эквивалентном размеру платы за место в муниципальном детском саду (71,25 евро), льгота предоставляется и родителям воспитанников частных детских садов, родителям и опекунам детей, получающих услугу по присмотру. Родители ребят, посещающих муниципальные школы по интересам, с 1 марта в полном объеме освобождены от платы за обучение.

В период с 11 марта по 30 апреля спортивные клубы в полном объеме освобождены от платы за аренду городских спортивных объектов (в том числе школьных спортзалов). Наряду с этим город продолжит выплачивать спортивным клубам пособие в полном объеме.

В качестве городской меры поддержки от арендной платы освобождены и предприниматели. Стопроцентное освобождение от платы за аренду городских площадей действует по всему городу — до конца апреля от платы за аренду принадлежащих городу коммерческих площадей освобождаются предприятия торговли и общепита, а также других сфер деятельности, которые подпадают под ограничительные меры, утвержденные правительством ЭР. Наряду с этим во время кризиса город будет оплачивать выставленные партнерами счета в ускоренном порядке — в течение десяти дней вместо предусмотренных 21 или 30 дней.