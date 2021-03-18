18.03.2021, 18:49
Судебное заседание отменили: политику-драчуну нужно было идти тестироваться на коронавирус
Частный архив
Судебное заседание по делу бывшего члена горсобрания Вильянди Вальтера Ваха было отменено, так как обвиняемому нужно было идти сдавать анализ на коронавирус.
Сегодня Таллиннский уездный суд должен был проводить заседание по делу избившего человека бывшего политика Isamaa Вальтера Ваха. Однако обвиняемый не явился в суд, так как должен был идти на делать коронатест и поэтому попросил перенести заседание.
Судья Мерли Партс была недовольна тем, что Ваха не представил соответствующую справку, но ходатайство обвиняемого удовлетворила.
Ваха обвиняется в грубом нарушении общественного порядка, что выразилось в применении насилия.
Мы уже не раз публиковали материалы о том, как в начале 2020 года в ходе ссоры член Вильяндиского горсобрания от партии Isamaa Вальтер Ваха (30) избил человека и помочился на него.
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