Знание эстонского языка влияет на зарплату русскоязычных женщин

— Давайте определимся, что такое конкурентоспособность. Потому что в свете того, что у нас общество говорит на разных языках, часто говорится о том, насколько конкурентоспособны русские люди здесь, в Эстонии, но что такое конкурентоспособность для экономиста?

— Конкурентоспособность это широкое понятие. С точки зрения экономиста это, конечно, возможность получения лучшей зарплаты, возможность для трудоустройства, занятость и безработица на рынке труда. На конкурентоспособность прежде всего влияет образование и профессионально-технические навыки и качества.

— Одним из таких качеств является владение языками. Если мы говорим конкретно про эстонский язык, то результаты вашего исследования удивляют. Почему для русскоязычных женщин владение эстонским более важно в плане повышения их конкурентоспособности, чем для мужчин?

— Мы долго ломали голову над этим вопросом. Исследование длилось не один год, у нас была международная команда. Было выявлено, что русскоязычные мужчины, которые не имеют бонусов от знания эстонского языка, в основном имеют среднее образование или образование ниже среднего. Те, кто получают прибыль от эстонского языка, это русскоязычные люди с высшим образованием, живущие в столице.

— То есть, выбирая простую работу, где не нужно общаться, где знание языка не играет большой роли, они тем самым нивелируют это?

— Здесь выявляются какие-то структурные проблемы, проявляется, скажем так, профессиональная сегрегация. То есть русскоязычных мужчин нужно включать в такие профессии, где требуется и знание языка. Появляется и региональная проблема. Например, в Ида-Вирумаа, где живёт в основном моноязычное население, нужно проводить экономическое развитие, чтобы можно было включать их в жизнь общества, чтобы появились и рабочие места для эстоноязычных работников.

— Если следовать такой логике, получается, что большинство русскоязычных женщин занимают более-менее высокие позиции, где знание языков приветствуется и, соответственно, влияет на получение зарплаты.