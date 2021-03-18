На карантин закрыты 10% детсадовских групп столицы
Как сообщает глава Таллиннского департамента образования Андрес Паюла, "сегодня столичные детские сады посещают, в среднем, 28% детей. В некоторых садах посещаемость держится на уровне 40-50%, но это скорее единичные случаи. В детсадах по-прежнему фиксируются вспышки заболеваемости, один садик сегодня находится под особенным наблюдением Департамента здоровья и мы вместе пытаемся найти способы решения ситуации. Но из всех детсадовских групп, которых в Таллинне насчитывается более 1000, на карантине находятся 99 или практически 10% групп".
Процент посещаемости дошкольных учреждений Тарту не слишком отличается: вице-мэр города Аско Тамме рассказал, что канцелярия ведет специальный учет посещений и в течение недели ходили в садики не более 1800 малышей из 6000.
Однако во многих случаях статистика посещений детсадов не является показателем сознательности родителей, ведь речь идет, в том числе, и о массовых карантинных мерах в дошкольных учреждениях практически по всей Эстонии.