18.03.2021, 17:24
В Таллинне произошло убийство. Задержаны подозреваемые(2)
Foto: Madis Veltman
17 марта полиция получила сообщение, что в Пыхья-Таллинне в одной из квартир на улице Уус-Малева обнаружен мужчина без сознания с тяжкими телесными повреждениями.
К несчастью пострадавший - мужчина 52 лет - скончался от полученных ран на месте происшествия.
Полиция задержала в качестве подозреваемых 39-летнего мужчину и 57-летнюю женщину.
Все обстоятельства случившегося выяснятся в ходе расследования возбужденного уголовного дела. Прокуратура будет ходатайствовать об аресте задержанных.