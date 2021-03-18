Члены Рийгикогу обсудили с представителем Навального ситуацию с правами человека в России

”Ситуация в России, у наших ближайших соседей, непосредственно влияет на безопасность Эстонии и всего региона”, — сказал председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон. Он подчеркнул, что при формировании политики в отношении России и введении санкций наиболее важную роль играют сплоченность Европейского союза, опирающаяся на консенсус долгосрочная стратегия и сотрудничество с Соединенными Штатами Америки. Михкельсон отметил, что Эстония активно подчеркивает важность защиты гражданских свобод в России и привлекает внимание к сложившейся ситуации в различных форматах сотрудничества и в международных организациях.

Представитель Навального поблагодарил Эстонию за поддержку и Европейский союз за одобрение введенных санкций. Он подчеркнул, что для освобождения Алексея Навального и других политических заключенных необходимы поддержка со стороны всего международного сообщества и продолжающееся давление.

Из членов комиссии по иностранным делам на встрече также присутствовали Михаил Лотман, Мария Юферева-Скуратовски, Ээрик-Нийлес Кросс, Райво Тамм и Руубен Каалеп. Также во встрече приняли участие члены депутатской группы по парламентским связям с Россией и члены депутатской группы в поддержку освобождения Алексея Навального и других политических заключенных РФ: Игорь Кравченко, Свен Сестер, Урве Тийдус и Хелир-Валдор Сеэдер.

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