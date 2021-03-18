"Британский" штамм COVID становится доминирующим в Европе

"Примерно 48 из 53 европейских стран и территорий сообщили о ("британском" — ИФ) B.1.1.7. варианте, которые постепенно становится преобладающим в регионе", — сказал он.

При этом он отметил, что наиболее острая ситуация наблюдается в тех частях региона, которые были успешны в сдерживании пандемии за первые полгода 2020 года, то есть в центральной части Европы, на Балканском полуострове, в странах Балтии. По словам Клюге, теперь уровни распространения вируса, госпитализаций, смертности там один из высочайших в мире.

По оценкам ВОЗ, рост заболеваемости продолжается, при этом географически вирус смещается на восток. За прошлую неделю в Европе выявили более 1,2 млн случаев COVID-19, а число летальных исходов среди зараженных теперь больше, чем в аналогичный период год назад. Всего в регионе скончались более 900 тыс. пациентов с коронавирусом.

На фоне этого 27 стран региона находятся в полном или частичном локдауне, 21 страна постепенно снимает ограничения. Одновременно с тем 46 государств распределили более 107 млн доз вакцин от коронавируса, причем пять стран получили препарат в рамках международной инициативы ВОЗ COVAX. Однако лишь 3% населения в 45 странах прошли полный курс вакцинации.

"Давайте не будем сомневаться в том, что вакцинация сама по себе, особенно учитывая разную ситуацию по странам, не заменит общественное здравоохранения и социальные меры", — подчеркнул Клюге.

Говоря о кампаниях по вакцинации населения, Клюге отметил, что процесс еще не столь масштабен, и ему "слишком рано демонстрировать свой эффект на общие показатели госпитализаций (пациентов с — ИФ) COVID-19 и летальных исходов". В то же время он сказал, что первоначальные данные по Израилю и Великобритании указывают на эффективность вакцин компаний Pfizer-BioNTehc и AstraZeneca.