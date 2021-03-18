ЧП и криминал
18.03.2021, 17:10

Секс-скандал вокруг футбольного тренера: полиция и прокуратура возбудили уголовное дело

 
Getulio Aurelio Fredo
Getulio Aurelio Fredo
Foto: Hendrik Osula
Полиция и прокуратура начали уголовное делопроизводство, чтобы проверить полученную от Эстонского футбольного союза информацию о возможном ненадлежащем сексуальном обращении с несовершеннолетними девушками.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд, которая руководит уголовным делопроизводством, сказала, что следствие начато по статье 1432 Пенитенциарного кодекса.

„Из материалов, полученных от футбольного союза, обнаружилась информация о возможных преступлениях, что дало нам основание для начала уголовного делопроизводства. Мы расследуем эпизоды, которые происходили в 2014–2019 гг. и пострадавших сейчас двое. Мы провели первые процессуальные действия и вместе с полицией продолжаем выяснять обстоятельства", — сказала Сильд.

Статья 1432 Пенитенциарного кодекса рассматривает половое сношение или иное деяние сексуального характера между совершеннолетним и несовершеннолетним, когда обвиняемый совершал деяния с использованием своего влияния либо злоупотребил доверием или зависимость пострадавшего от обвиняемого.

„Такие зависимые отношения могут встречаться между тренером и тренируемым подростком, так как на несовершеннолетнего влияет совершеннолетний тренер, которому несовершеннолетний доверяет и который помогает несовершеннолетнему достичь спортивных целей. Но взрослому нельзя злоупотреблять этим авторитетом. Cейчас цель уголовного делопроизводства — выяснить и доказать, происходили ли деяния сексуального характера с несовершеннолетним, находившимся под влиянием совершеннолетнего", — объяснила Сильд суть статьи.

"Искренне благодарим всех людей, которые поделились с нами своими проблемами. Ненадлежащее сексуальное обращение с детьми это очень скрытый вид преступления. Зачастую о случившемся становится известно только спустя долгое время или так и остается только в памяти пострадавших. Мы надеемся, что расследование случившегося поможет вернуть жертвам душевное спокойствие", — сказал руководитель группы сексуальных преступлений и защиты детей криминального бюро Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

Реакция общественности на обнародованные случаи показывает, что речь может идти не o единственном казусе.

"Если у кого-то есть информация о любом ненадлежащем сексуальном обращении, пожалуйста, обязательно сообщите об этом — помощь есть. О случаях ненадлежащего обращения, связанных с футболом, можно оповестить полицию по э-почте vihje.jalgpall.list@politsei.ee. Эта информация будет передана специалистам, которые помогут вмести ясность в происходящее и предложить пострадавшим необходимую помощь", — сказал Райвет.

В случае подозрения ненадлежащего сексуального обращения помощь можно получить

∙ по номеру Центра тревоги 112

∙ по номеру помощи детям 116 111

∙ но номеру Дома детей 5854 5498

Оставить комментарий Читать комментарии