Секс-скандал вокруг футбольного тренера: полиция и прокуратура возбудили уголовное дело
Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Андра Сильд, которая руководит уголовным делопроизводством, сказала, что следствие начато по статье 1432 Пенитенциарного кодекса.
„Из материалов, полученных от футбольного союза, обнаружилась информация о возможных преступлениях, что дало нам основание для начала уголовного делопроизводства. Мы расследуем эпизоды, которые происходили в 2014–2019 гг. и пострадавших сейчас двое. Мы провели первые процессуальные действия и вместе с полицией продолжаем выяснять обстоятельства", — сказала Сильд.
Статья 1432 Пенитенциарного кодекса рассматривает половое сношение или иное деяние сексуального характера между совершеннолетним и несовершеннолетним, когда обвиняемый совершал деяния с использованием своего влияния либо злоупотребил доверием или зависимость пострадавшего от обвиняемого.
„Такие зависимые отношения могут встречаться между тренером и тренируемым подростком, так как на несовершеннолетнего влияет совершеннолетний тренер, которому несовершеннолетний доверяет и который помогает несовершеннолетнему достичь спортивных целей. Но взрослому нельзя злоупотреблять этим авторитетом. Cейчас цель уголовного делопроизводства — выяснить и доказать, происходили ли деяния сексуального характера с несовершеннолетним, находившимся под влиянием совершеннолетнего", — объяснила Сильд суть статьи.
"Искренне благодарим всех людей, которые поделились с нами своими проблемами. Ненадлежащее сексуальное обращение с детьми это очень скрытый вид преступления. Зачастую о случившемся становится известно только спустя долгое время или так и остается только в памяти пострадавших. Мы надеемся, что расследование случившегося поможет вернуть жертвам душевное спокойствие", — сказал руководитель группы сексуальных преступлений и защиты детей криминального бюро Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.
Реакция общественности на обнародованные случаи показывает, что речь может идти не o единственном казусе.
"Если у кого-то есть информация о любом ненадлежащем сексуальном обращении, пожалуйста, обязательно сообщите об этом — помощь есть. О случаях ненадлежащего обращения, связанных с футболом, можно оповестить полицию по э-почте vihje.jalgpall.list@politsei.ee. Эта информация будет передана специалистам, которые помогут вмести ясность в происходящее и предложить пострадавшим необходимую помощь", — сказал Райвет.
В случае подозрения ненадлежащего сексуального обращения помощь можно получить
∙ по номеру Центра тревоги 112
∙ по номеру помощи детям 116 111
∙ но номеру Дома детей 5854 5498