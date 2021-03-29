Семейный врач: коронавирус может распространяться с пыльцой, маски не помогут
Совсем недавно немецкие и американские учёные выдвинули предположение, что цветочная пыльца может способствовать распространению коронавируса. Семейный врач Сергей Саади дал комментарий ETV+.
— Насколько серьёзно можно относиться к предположению учёных? Имеет ли оно уже какие-то научные доказательства и обоснования, или всё-таки это только теория?
— Эти исследования были проведены в нескольких странах, этим занималась очень большая группа учёных из тридцати стран. Но, поскольку период исследований был довольно коротким в связи с тем, что коронавирус распространился не так давно, то данные всё равно ограничены. Это лишь первоначальное предположение, которое было связано с цветением конца прошлой зимы, прошлой весны и лета. Может быть, в этом году что-то изменится, то велика вероятность того, что это так и есть: пыльца может способствовать тому, что коронавирус внедряется в слизистую глаз, носа, рта быстрее.
— Как это происходит чисто технически? Является ли пыльца для вируса удобной средой перемещения, как, например, для человека автомобиль или автобус, если нужно куда-то добраться? Уместна ли такая аналогия?
— Да, примерно так и есть, поскольку пыльца собирает на себя очень много разных веществ, вирус очень маленький, и он вполне может присоединиться к пыльце, добавиться к её структуре, а затем внедриться в слизистую. Аналогия верна.
— Если говорить о цветении и пыльце, насколько защитные маски могут помочь людям, страдающим от аллергии на пыльцу? Помогают ли они задерживать её и делать так, чтобы она не попадала на слизистые?
— На самом деле, исследований, которые бы подтвердили эффективность той или иной маски в отношении прохождения аллергенов, очень мало, единицы. Этими исследованиями занимаются фирмы, производящие маски, но обычно самая простая маска , конечно, не защищает от аллергенов, потому что частицы пыльцы очень маленькие, и они проходят через все возможные каналы.
— То есть маску нужно буквально приклеить к лицу, чтобы ничего не попало?
— Примерно так. Частички пыльцы оседают на лице, смешиваются с потом и жиром, который есть на теле, и даже после того, как вы маску сняли, достаточно, чтобы какое-то количество пыльцы попало вам, например, на глаза. Кто-то предлагает носить какие-то герметичные костюмы, но маска — не выход.
— Слышали ли вы что-то о средстве SARS-CoV-2 BioBlock, спрее для носа и горла, который якобы может предотвратить распространение коронавируса? Насколько это соответствует истине?
— Об этом средстве я не слышал. Но в разных странах, включая Эстонию, предлагаются разные спреи, которые покрывают слизистую оболочку и препятствуют прикреплению разных субстанций и веществ — аллергенов или вирусов. У аллергологов на этот счёт скептическое мнение, потому что слизистая носа — самоочищающаяся система, на ней есть различные приспособления — реснички, специальные микроорганизмы, и закрывать их какой-то, скажем, плёнкой, было бы не очень правильно. Но против этого решения у меня ничего нет, может быть, оно и эффективно. В этом отношении, скорее всего, нужны исследования на большом количестве людей, чтобы подтвердить, что средство действительно работает.
— Цветение пока не очевидно, но есть талый снег, сошли зимние сугробы, это тоже является причиной для обострения аллергии. Что здесь влияет на людей?
—Одна из теорий связана с тем, что появляются фекалии, остатки разложившихся листьев, участки с плесенью, и это может вызывать аллергию, но это лишь теория. Научных подтверждений ей я не нашёл.
— Если человек знает свой диагноз, как он может предотвратить симптомы? Заранее начать пить антигистаминные препараты? Или этим лучше не увлекаться?
— Цветение в Эстонии начинается обычно в конце зимы, цветёт ольха, орешник, и обычно используются механические средства. И если маска не особо эффективна, предлагается использовать специальные вкладыши в нос. В наших аптеках я встречал их редко, но это один из вариантов решения проблемы. Эти вкладыши фильтруют входящий воздух. Также рекомендуется промывать нос солевым раствором или обычной водой после того, как вы пришли домой, или перед тем, как вы пойдёте в какое-то место, где возможно наличие большого количества пыльцы, в лес или в сад. Самым оптимальным является приём лекарств, специальных антигистаминных препаратов. К обычным средствам защиты ещё относится смена одежды, умывание. Стараться не касаться руками глаз и носа.
— Одним из вариантов профилактики может быть использование интерактивной карты, которая показывает, насколько уровень пыльцы велик в разных регионах Эстонии. Сейчас ситуация достаточно хороша, но накануне Таллинн был жёлтым, то есть показывало наличие большего количества пыльцы, чем в остальной Эстонии. Можно ли сказать, что в городах аллергикам сложнее жить, чем на природе?
— Да, это давно известно. Частота случаев аллергии на цветение растений у жителей городов выше. Связано это в первую очередь с тем, что пыльца сама по себе не настолько аллергенна, как присоединившиеся к ней поллютанты: разные другие вещества. Это копоть, выхлопы от машин, что-то подобное. Ведь пыльца не просто кружится в воздухе, она оседает на дома, на дороги, потом ветер подует, и она опять поднимается, и вместе с ней поднимаются разные вредные компоненты. Поэтому то, что сейчас на карте зелёный цвет в Курессааре и зелёный цвет в Таллинне, это два разных цвета. Вероятность возникновения аллергии в Таллинне выше, чем в Курессааре, поскольку пыльца более токсична.
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