Семейный врач: коронавирус может распространяться с пыльцой, маски не помогут

— Насколько серьёзно можно относиться к предположению учёных? Имеет ли оно уже какие-то научные доказательства и обоснования, или всё-таки это только теория?

— Эти исследования были проведены в нескольких странах, этим занималась очень большая группа учёных из тридцати стран. Но, поскольку период исследований был довольно коротким в связи с тем, что коронавирус распространился не так давно, то данные всё равно ограничены. Это лишь первоначальное предположение, которое было связано с цветением конца прошлой зимы, прошлой весны и лета. Может быть, в этом году что-то изменится, то велика вероятность того, что это так и есть: пыльца может способствовать тому, что коронавирус внедряется в слизистую глаз, носа, рта быстрее.

— Как это происходит чисто технически? Является ли пыльца для вируса удобной средой перемещения, как, например, для человека автомобиль или автобус, если нужно куда-то добраться? Уместна ли такая аналогия?

— Да, примерно так и есть, поскольку пыльца собирает на себя очень много разных веществ, вирус очень маленький, и он вполне может присоединиться к пыльце, добавиться к её структуре, а затем внедриться в слизистую. Аналогия верна.

— Если говорить о цветении и пыльце, насколько защитные маски могут помочь людям, страдающим от аллергии на пыльцу? Помогают ли они задерживать её и делать так, чтобы она не попадала на слизистые?

— На самом деле, исследований, которые бы подтвердили эффективность той или иной маски в отношении прохождения аллергенов, очень мало, единицы. Этими исследованиями занимаются фирмы, производящие маски, но обычно самая простая маска , конечно, не защищает от аллергенов, потому что частицы пыльцы очень маленькие, и они проходят через все возможные каналы.

— То есть маску нужно буквально приклеить к лицу, чтобы ничего не попало?