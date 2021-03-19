КОНТРОЛЬ ФАКТОВ | В Facebook утверждается, что в торговом центре охранники избили мужчину без маски(3)
Что случилось
В середине прошлой недели в Facebook появилось видео, на котором видно, как охранники тартуского торгового центра Tasku keskus призывают к порядку мужчину, который не носил в центре маску. Между мужчиной и охранниками произошла перебранка, после чего два охранника задержали нарушителя и препроводили его в служебное помещение.
Мужчина с видео — Валло Роби. Он написал, что со стороны охранников фирмы Viking имела место акция насилия: они провели его в карцер, где не было воздуха, и избили ногами и руками. А прибывшие на место полицейские еще и надели на него наручники.
Кстати, это не первая антимасочная акция от Роби. В своем первом видео в середине декабря он спорит по поводу ношения масок с помощниками полицейских.
Как было на самом деле
Представитель полиции сообщил, что в среду на прошлой неделе в самом деле был вызов в Tasku keskus, так как мужчина не подчинялся распоряжениям охраны, стал агрессивным и оскорблял охранников.
Оперативный дежурный Тартуского отделения полиции Майдо Колк добавил, что конфликт был в итоге в спокойном тоне разрешен. "Охранники для успокоения мужчины одели на него наручники и доставили в служебное помещение. При общении с полицейскими мужчина успокоился и покинул центр".
"В приведенном случае охранник поступил соответственно правилам, когда посетитель не идет на сотрудничество. У него не было маски и он не был согласен надеть предложенную ему охранниками маску. Из этого возникла перебранка и все закончилось наручниками и вызовом полиции", — пояснила исполнительный директор торгового центра Анника Оя.
"Более поздние утверждения гражданина о том, что к нему в служебном помещении применили насилие, не отвечает истине. Полиция просмотрела запись камеры наблюдения", — добавила она.
В конце видео видно, что у мужчины уже надета маска. Оя пояснила, что тот ее натянул, когда охранники уже задержали его и стали доставлять в служебное помещение.
В том, что охранники не применяли в данной ситуации незаконные силовые меры, заверил и член руководства Viking Security Юхан Айа.
В случае, если бы в отношении Роби было применено физическое воздействие, это бы заметили прибывшие на место полицейские. Однако, по их словам, таких признаков не было, и мужчина покинул место происшествия. Да и не видеозаписи того, что происходило в служебном помещении, как утверждает полиция, насилия не усматривается.
Вывод: Ложь. Речь идет о злонамеренных выдумках.