Какая платформа для видеообщения лучшая?
Нет сомнений, что качественные устройства, хорошее соединение с интернетом и эффективные платформы для видеообщения стали основными ключевыми словами для удаленной работы. Виртуальные совещания стали обычной частью рабочей рутины даже в тех фирмах, где еще год назад в них не было необходимости. По сравнению с прошлой весной, сегодня мы находимся в ситуации, когда связанные с удаленной работой процессы большей частью уже успешно эксплуатируются, а решения работают. Однако видеообщение остается актуальным, будь то ради экономии времени или для избегания близких контактов.
Какая платформа для видеосовещаний самая лучшая?
Видеообщение предполагает наличие хороших устройств и качественного соединения с интернетом, но многие нюансы зависят от выбранной видеоплатформы. Крупные бренды Microsoft Teams, Zoom Meetings, Google Meet или Cisco Webex за последний год получили миллионы новых пользователей. Каждое предприятие по-разному измеряет рост своих пользователей, зачастую эти цифры нельзя сравнивать, но ясно одно – прирост был не на десятки, а на сотни, а то и тысячи процентов, причем для всех платформ. Старые добрые платформы Skype и Facebook Messenger тоже постоянно пополняются новыми функциями, при отсутствии более развитых альтернатив они также подходят для простых совещаний. К тому же существует целый ряд более скромных брендов – Pexip, Bluejeans, GoToMeeting, Lifesize. Какая же платформа лучше всех?
Разумеется, идеальной видеоплатформы не существует – у разных работников разные ожидания и потребности в отношении технологий. С другой стороны, есть много качеств и функций, которые помогут решить, какая платформа максимально близка к идеалу для вас. Если в начале пандемии многие производители позволяли бесплатно пользоваться своими платформами (или их некоторыми функциями, например, записью) с целью той же рекламы, чтобы резко повысить свою популярность, то теперь этот период завершился. Работа из дома вместе с остальными домочадцами повлекла за собой новые проблемы, например, как выбрать место для видеоконференции, чтобы никого не отвлекало происходящее на заднем плане. Наверняка многие помнят желание сделать фон размытым или вовсе выбирать его самому – такая функция теперь доступна в большинстве платформ.
В сфере образования большую популярность завоевал Zoom. Одной из причин тому стал гениальный шаг временно предоставить платформу в безвозмездное пользование, но важна и возможность, например, временно разбивать многочисленную группу на несколько маленьких (т. н. breakout rooms), которая оказалась исключительно популярной при проведении школьных уроков. Теперь эта функция есть уже в нескольких платформах.
Мы сравнили самые популярные в Эстонии платформы по основным параметрам и ниже приведено несколько советов по их эксплуатации.
О чем нужно помнить, используя видеоплатформу?
Безопасность становится все важнее. Например, если в начале пандемии Zoom выделялся пробелами, связанными с его безопасностью, то именно в эту сферу было инвестировано больше всего. Тем не менее, по словам экспертов, защита этой платформы все еще оставляет желать лучшего. Благодаря Zoom появился термин zoom-bombing, означающий «участие» в совещании незваных гостей, которые мешают нормальному общению своими ругательствами или распространяют ненужные материалы.
Продумайте, для чего нужно видеосовещание – для обычного обмена информацией или же для совместной работы? Например, в Google Meet делиться изображением со своего экрана для показа презентации, таблицы или иной информации может только один человек, в других платформах такого ограничения нет. Если организатор совещания разрешает, то в Zoom это могут делать несколько участников одновременно. Следует учитывать и возможные временные ограничения, например, в бесплатной версии Zoom максимальная длина звонка 40 минут, в Skype – 4 часа.
При совместной работе известные платформы проще совместить с наиболее распространенным офисным программным обеспечением. Например,Teams и Meet хорошо сочетаются и интегрируются с различными инструментами Microsoft и Google – Google G Suite и Microsoft Office 365. Это позволяет очень просто добавлять материалы для использования всеми участниками. Также большим преимуществом является возможность инициировать видеосовещание из календаря и добавить в него ссылку на совещание с прочей необходимой информацией для остальных участников.
Если техническое качество играет более важную роль, учтите, что в части качества звука и функций записи Zoom уступает другим. Поскольку в Zoom материал записывается на жесткий диск компьютера, то им сложно делиться с другими пользователями. В Skype тоже обычно не лучшее качество звука и изображения. В то же время, платформа по-прежнему предлагает возможность звонить по всему миру за очень скромную плату, что выделяет эту платформу среди других и может быть полезно предприятиям, где совершается много звонков за рубеж.
Насколько важно видеть всех участников видеомоста? Как правило, во всех платформах достаточно большое максимальное количество участников, но структура экранного изображения может быть разной. На сегодняшний день у всех платформ появились функции галереи, чтобы при желании можно было видеть всех участников. Конечно, если количество участников достаточно большое, то все же не получится увидеть всех одновременно, но в большинстве случаев это и не требуется.
Видеообщение пришло, чтобы остаться. Ошибочно полагать, что причиной тому послужила исключительно пандемия, но она ускорила привыкание к видеоплатформам и виртуальным встречам. Поскольку сфера видеоконференций по-прежнему стремительно развивается, то производители постепенно добавляют к своим платформам все новые функции. Если новая функция окажется популярной, можно ожидать ее появления и в других платформах, ведь идет напряженная работа ради создания новых функциональностей, которые наверняка пригодятся и понравятся пользователям.
Подводя итоги, можно сказать, что у каждой платформы есть свои плюсы и минусы, но все они служат одной цели – обеспечить предприятию и его работникам качественное видеообщение, теперь уже явно предназначенное для каждодневного использования.