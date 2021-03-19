ПОДКАСТ | Сейчас пост главы правительства занимает учитель русского языка!

Сразу после вакцинации медиков начали прививать педагогов. Ольга Селищева вакцинировалась 25 февраля. "На каникулах нам предложили такую возможность. Это очень удобно, так как после вакцины могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Удобно, что следующий день не нужно было идти в школу, а была возможность поработать из дома. У меня прошло все хорошо", — сказала она. По ее словам, вакцинировались не все учителя школы. У всех был выбор. "Большая часть вакцинировалась. Некоторые сначала сказали нет. После того, как они посмотрели на других, они тоже захотели. У нас был и второй этап". Вторая доза будет во время следующих каникул в апреле.