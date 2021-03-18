Мнение: Михаил Кылварт получил вместо вакцины дозу токсичной российской пропаганды

Три месяца спустя мой прогноз практически сбылся. Среди русскоязычных жителей Эстонии нарастает волна требований допустить в страну российскую вакцину, потому что вакцинам иностранного производства доверия нет. А на гребне этой волны вполне ожидаемо оказался мэр Таллинна Михаил Кылварт . Именно кумир Ласнамяэ стал рупором страхов, сомнений и тревог тех русскоговорящих граждан, что живут в Европе с головой, повёрнутой в сторону Москвы. Михаил Кылварт обратился с письмом к премьер-министру Кае Каллас с требованием ввести чрезвычайное положение в стране и начать переговоры с Россией и Китаем о поставках вакцин в Эстонию. Михаил Кылварт мотивировал своё обращение искренней заботой о здоровье сограждан, в первую очередь, жителей Таллинна, где темпы распространения вируса бьют европейские рекорды.

Так российские вакцины против коронавируса стали ещё одним инструментом гибридной войны России. И когда настанет время массовой вакцинации, не исключено, что на улицы Таллинна, Риги и Берлина выйдут демонстранты, требующие, чтобы Путин спас их от коронавируса. А заодно и от Евросоюза ”.

Об этом я написал на своей странице в FB ещё 20 декабря прошлого года. Вот цитата из моей публикации: ”И, как сводки с фронта, российские медиа ежедневно сообщают о триумфе российской вакцины: партия вакцины поступила в Венгрию! Турция закупает российскую вакцину! Казахстан и Алжир строят заводы по производству российской вакцины! Армения и Киргизия получили партии российской вакцины! Всех белорусов привьют ”Спутником V”! По мнению российских властей, каждое такое сообщение — свидетельство очередной геополитической победы Путина. Русскоязычное сообщество Эстонии живёт в российском информационном пространстве. Поэтому я не удивлюсь, если опросы покажут, что многие русскоязычные жители Эстонии готовы делать прививки только вакцинами российского производства. В сетях эта идея продвигается очень активно.

Я совершенно уверен, что российская вакцина от коронавируса ”Спутник V” ничем не хуже американских и китайских вакцин. Моя уверенность основана на том, что российская школа медицинской вирусологии имеет столетнюю историю. Стоит упомянуть, что вирусы были открыты именно российским учёным Дмитрием Ивановским в 1892 г. Вирусологии в СССР повезло определённо больше, чем, например, генетике. Эта наука не стала жертвой волюнтаризма Сталина, и советская школа вирусологов успешно развивалась даже в годы репрессий. Советские учёные разработали вакцины от ряда смертельных болезней — чумы, сибирской язвы, клещевого энцефалита, полиомиелита. Российский ”Спутник V” продолжает этот ряд достижений. Однако я также был уверен, что российские власти будут использовать вакцину против коронавируса в качестве инструмента для усиления своего геополитического влияния.

Во-первых, Михаил Кылварт всё время пытается переложить ответственность за плачевные дела с коронавирусом в Таллинне на правительство. Естественно, в условиях чрезвычайного положения закрывать торговые центры, штрафовать и наказывать должно правительство. То есть грязную работу сделает Кая Каллас, а Михаил Кылварт останется в белом кимоно и не при делах. А вот взял бы наш городской голова да лучше убедил учителей подведомственных школ прививаться. Ведь только половина школьных педагогов согласились вакцинироваться. А школы — это на сегодня главный рассадник заразы.

И вот вопрос: неужели Михаил Кылварт, весьма опытный политик, не подозревал, что с ним сделают и во что превратят в жерновах российской пропаганды? Наверняка, знал. Так почему рискнул, чего хотел добиться? Сам Кылварт в интервью Delfi.rus объяснил свой порыв желанием привлечь внимание к бедственному положению с коронавирусом в Эстонии. Дело, конечно, благое. Только я в эту искренность не поверил. Объясню, почему.

Последовал диалог глухих с неуслышанным. Скабеева: ”Америка делиться своей вакциной не будет, и европейские политики вынуждены обращаться к своему, как принято нас там называть, заклятому врагу за помощью. К официальной Москве, Путину и России”. Кылварт: ”Муниципальные власти не могут обратиться напрямую даже к соседней стране…”. Скабеева: ”Я правильно понимаю, что вы обратились к России, понимая, что американцы не помогут?”. Кылварт: ”Ну, вы видите, я ведь не обратился непосредственно к российскому правительству…”. Попов: ”Прямо скажем, чего уж там, политически рискованное заявление вы сделали — обратиться напрямую к России”. И вот как Кылварт ни отбивался, сделали из него ходока до Путина. И, конечно, по паутине соцсетей тролли и активисты разнесут эту весть по всему миру: ”Прибалтика приползла на коленях просить помощи у России”. Укол российской пропаганды токсичен, ни одна вакцина не поможет нейтрализовать этот яд.

Призыв Кылварта был мгновенно услышан на российском телевидении, и градоначальника Таллинна тут же призвали в эфир одиозной пропагандистской программы ”60 минут” канала ”Россия-1”. Прожжённая до такой степени, что клейма ставить негде, журналистка-ухарь Ольга Скабеева ухватила Мишу из Таллинна за бока и начала вытряхивать из него всё, из чего можно слепить продукт с лейблом ”Роспроп”. Помогал Ольге её подручный и муж по совместительству Евгений Попов. Нужно заметить, что Кылварт пробовал вяло отбиваться, да только напрасно: на то и щука Скабеева, чтобы эстонский карась в московскую уху попал.

Нужно заметить, что Кылварт пробовал вяло отбиваться, да только напрасно: на то и щука Скабеева, чтобы эстонский карась в московскую уху попал

Во-вторых, Михаил Кылварт не может не понимать, что ”Спутник V” не прошёл всех испытаний, а над его характеристиками прямо переливается всеми красками фальсификации завеса секретности. Иначе не объяснить, почему в прессе нет ни малейшего упоминания о возможных побочных эффектах вакцинации ”Спутником V”. А они есть. Например, семья моих знакомых в Москве получила две дозы вакцины. Два члена семьи никаких побочных эффектов не испытали, а у двоих два дня держалась температура. В Томске у моей сестры после первой дозы повысились температура и давление, после второй всю ночь ломало кости и тянуло мышцы, от боли даже ”найз” не помогал. Через сутки после прививки всё прошло. И такое состояние для привитых — естественно. Однако российские власти полностью стерилизовали информационное пространство от критики в адрес ”Спутник V”. Это только вызывает подозрения. Россия, конечно, своеобразная страна: недавно там предложили принять закон об уголовной ответственности за распространение информации о росте цен. Возможно, критика в адрес российских вакцин будет приравнена к покушению на основы конституционного строя.

В-третьих, в России многие регионы испытывают хронический дефицит вакцины от коронавируса. Темпы вакцинации падают. Путин не так давно признал, что в некоторых регионах вакцинация ещё и не началась. Впрочем, вся статистика по количеству получивших вакцину строго засекречена, поэтому реальной информации нет, а та, что появляется в СМИ, вызывает серьёзные сомнения. Так, 4 марта Путин заявил, что обе дозы вакцины получили 2 млн россиян. А 15 марта Российский фонд прямых инвестиций, курирующий вакцинацию, сообщил, что уже 3,5 млн россиян привиты обеими дозами. Прямо взрывной рост, или взрыв мозга какой-то! Поэтому расчёт Кылварта на то, что Россия начнёт делиться своей вакциной с Эстонией, представляется иллюзорным: у России этой вакцины просто нет в достаточном количестве и российское правительство лихорадочно ищет возможности организации производства вакцины за рубежом.

И вот уже взорвался русскоязычный сегмент FB в Эстонии: Миша молодец! Кылварту верим! Кылварта в премьеры!

Знает об этом Кылварт? Не может не знать. Значит, он просит российскую вакцину, будучи уверенным, что ничего не получит. Но просит. Зачем? Потому что этого от него ждут озабоченные русские в Эстонии — основа его электората. И этот электорат смотрит именно российские телеканалы. Лучшего способа коммуникации, чем стать звездой на канале ”Россия-1”, для Кылварта и не придумать. А с учётом того, что списки гостей для участия в политических ток-шоу на российских государственных телеканалах составляют в администрации президента России, можно констатировать, что порыв Кылварта оценили по достоинству.

И вот уже взорвался русскоязычный сегмент FB в Эстонии: Миша молодец! Кылварту верим! Кылварта в премьеры!

Конечно, риск вляпаться в грязь российской пропаганды может быть оправдан электоральными рейтингами и компенсируется победой на выборах. Но спекуляция на проблемах страны как предвыборный ход рушит репутацию любого политика и оправдана быть не может.

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