Сожительницу основателя эстонской панк-группы признали виновной в его убийстве. Она вызвала скорую только после смерти пострадавшего

Суд нашел, что ножевое ранение, которое привело к смерти Кандла, было нанесено именно Юлле. Суд не счел убедительной версию защиты, согласно которой пострадавший получил ножевую рану еще до возвращения домой.

По мнению суда нельзя считать правдоподобным то, что пострадавший ездил несколько часов и занимался делами, имея ножевое ранение. Удар ножом в спину не мог бы остаться незамеченным.

Показания обвиняемой суд счел не заслуживающими доверия. Отмечается, что Юлле позвонила в скорую помощь только после смерти пострадавшего. Подсудимая при этом скрывала, что пострадавшего ударили ножом. Поэтому, по мнению суда, имело место умышленное убийство, а не причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

За убийство эстонское законодательство предусматривает от 6 до 15 лет лишения свободы. Суд не нашел ни отягчающих, ни смягчающих обстоятельств, поэтому назначил наказание, близкое к середине.

К тому же осужденная должна будет оплатить судебные издержки и расходы на адвоката.

Приговор еще не вступил в силу, осужденная имеет право на обжалование в течение 7 дней.

Согласно обвинению, 15 мая прошлого года в деревне Аудру в Пярнумаа 46-летняя Юлле ударила ножом своего сожителя, нанеся ему смертельные раны. По версии обвинения, мужчина сидел за столом в доме, где они жили с Юлле, в то время как женщина подошла к нему сзади и ударила ножом. В результате внутреннего кровотечения мужчина скончался на месте.

Прокуратура отмечает, что свою роль в истории сыграл алкоголь.