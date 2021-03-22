Жизнь после COVID-19: разучимся ли мы обниматься?

Соблюдение дистанции демонстрирует сочувствие и уважение к другим. Это способ защитить незнакомых людей, а также друзей, семью и самого себя.

И в то же время кажется странным пытаться соблюдать дистанцию, например, на пешеходном переходе. Мы избегаем объятий с семьёй и друзьями — на праздниках, при встрече после долгой разлуки, да и в остальное время. Мы иногда даже вздрагиваем при виде компаний людей в фильмах, в то время как сами тоскуем по близости.

Многочисленные исследования показывают, насколько негативно на нас влияет социальное дистанцирование. Крошечный вирус SARS-CoV-2 наносит огромный урон не только нашей иммунной системе, но и каждой мыслимой и немыслимой сфере нашей жизни, особенно психологической.

Пандемия похожа на бесконечную поездку на автомобиле с появляющимися из ниоткуда пробками, которые заставляют нас думать: «Ну, сколько можно? Когда же уже доберёмся?»

В конце концов, мы ждём облегчения, заслуженного отдыха после этого чрезвычайно утомительного периода. Мы ждём возвращения к старой доброй нормальности — без масок, без соблюдения дистанции друг от друга.

Но вернёмся ли мы когда-нибудь к этой нормальности?

Стивен Тейлор, профессор канадского Университета Ванкувера и автор книги «Психология пандемий: подготовка к следующей глобальной вспышке инфекционного заболевания» также обеспокоен этим вопросом. Он говорит: «Многим людям трудно представить себе возвращение к обычному состоянию из-за появившихся когнитивных изменений».

Эффект привязки, он же эффект якоря, означает, что мы фиксируемся на первой полученной информации, а затем основываем на ней последующие действия — оценки, аргументы, выводы.

«Сегодня, в 2021 году, нам трудно представить себе будущее, в котором мы пожимаем друг другу руки, обнимаемся и посещаем концерты, потому что мы психологически привязаны к настоящему, в котором такие вещи запрещены и неопределённы», — объясняет психолог.

Давайте посмотрим на прошлые эпидемии и пандемии, например, чрезвычайную ситуацию с вирусом Зика и пандемии гриппа 1957, 1968 и 2009 годов. «Нет никаких доказательств их долгосрочного влияния на психологическое состояние людей», — говорит Тейлор.

Конечно, это могло быть связано с тем, что они были не столь масштабными по сравнению с COVID-19.

Совсем по-иному обстоит история с испанским гриппом. Такие гигиенические практики, как мытьё рук, прикрывание рта во время кашля, воздержание от плевков, стали, по всей видимости, более распространены в обществе после 1918 года, но примечательно, что не произошло других изменений, отмечает Тейлор. «Рассмотрим, например, ношение масок в общественных местах, которое было обычным и даже обязательным в западных странах во время пандемии 1918 года. Привычка носить маски быстро исчезла после того, как пандемия закончилась».

Во время пандемии COVID-19 нам всем пришлось привыкнуть носить маски. Ситуация в западных странах отличалась от ситуации в странах Азии, где ношение масок уже давно стало привычным способом предотвращения передачи простудных заболеваний. «Эпидемия атипичной пневмонии 2003 года в некоторых азиатских странах (например, на Тайване) имела долгосрочное влияние, поэтому эти страны были готовы к быстрому введению карантина в самом начале пандемии COVID-19», — отмечает Тейлор.

По его прогнозам, вскоре после окончания пандемии COVID-19 могут ненадолго вернуться «ревущие 20-е». «Для них характерна особенно интенсивная коммуникабельность, но и она пройдёт, когда всё вернётся на круги своя к тому, что было до COVID-19».

«Большинство людей снова будут пожимать друг другу руки, обниматься, ходить в переполненные пабы и рестораны и посещать многолюдные мероприятия на стадионах, футбольные матчи», — абсолютно уверен Мартин Грюнвальд, руководитель лаборатории тактильной чувствительности Института исследований мозга Лейпцигского университета.

«Мы вернёмся к тому, как вели себя раньше, при первых признаках того, что контакт с другим человеком больше не опасен», — говорит Грюнвальд.

Он считает прикосновения важнейшим условием существования нашего вида. «Человеческий организм развивается только в теснейшем физическом контакте с другим социальным существом. Это, так сказать, фундаментальный опыт нашего вида», — говорит Грюнвальд.

И мы не одиноки в этом — всем создающим пары млекопитающим для нормального роста необходим физический контакт.

«Взаимодействие одного тела с другим заложено, так сказать, в нашей биологической или социальной ДНК. Оно сформировано нашим детским и младенческим опытом. И мы обязательно сможем найти способ вернуться к этим основным формам общения», — отмечает он.

Проще говоря, мы не можем существовать без прикосновений друг к другу.

Предположим, что Тейлор и Грюнвальд правы, и как только появятся признаки того, что контакт с людьми больше не опасен, мы снова захотим обниматься. Но... будем ли мы по-прежнему уметь это делать? Как подойти друг к другу? Как проявить желание близости, прикосновений и объятий?

«Поначалу это обязательно будет выглядеть слегка топорно. Вы уже наверняка замечаете, что сейчас при встрече мы не совсем понимаем, как приветствовать других людей», — говорит Сабина Кох, профессор танцевальной и двигательной терапии Университета прикладных наук Гейдельберга и директор Исследовательского института художественной терапии Университета Алануса на окраине Бонна.

Кох проводила исследования объятий задолго до коронавируса. Например, исследовала, как ритмы тела сообщают о необходимости близости.

Она объясняет, что у объятия есть несколько этапов. От первого этапа лёгких мягких движений по кругу прикосновение переходит к следующему, в котором тело становится более напряжённым. Затем обычно происходит похлопывание по спине или плечу, являющееся знаком, который сигнализирует об окончании объятия и означает: «Достаточно, отпускай». По словам Кох, такая последовательность событий определяет хорошее объятие.

Однако во время своего исследования она также отметила интересное исключение: последовательность этапов применима ко всем вариантам объятий женщин с мужчинами и женщин с женщинами. Но она не относилась к мужчинам, которые обнимали мужчин. Их объятия, по крайней мере, в публичном контексте, сразу же начинались с похлопывания по спине, что является паттерном готовности к бою.

Итак: мы, конечно, не разучились обниматься в результате пандемии, но Кох предполагает, что поначалу будет проявляться некоторая сдержанность — своего рода переходная фаза. Решение о том, обнимать ли и как обнимать, происходит на уровне невербальных переговоров: «Можно ли обнять тебя прямо сейчас или нет?»

«Наше исследование также показало, что у людей очень разный уровень невербальной восприимчивости», — говорит Кох. То есть некоторые сразу замечают, когда кто-то начинает похлопывания во время объятия, что является сигналом отстраниться, и делают шаг назад. Другие замечают гораздо позже, а некоторые не замечают вовсе.

После пандемии особенно важна чувствительность каждого человека: есть ли на самом деле признаки того, что он тоже хочет обниматься? Догадаться бывает очень сложно. Так что, если сомневаетесь, подумайте, стоит ли это делать. Или спросите напрямую.