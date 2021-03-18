Каллас: дополнительный бюджет — это обезболивающее, которое позволит восстановиться экономике и нормальному укладу жизни

”При этом мы считаем необходимым помочь также невидимым жертвам кризиса, которые потеряли доход или рабочее место. Государственная компенсация по зарплате протягивает руку помощи тем, кому сейчас больнее всего. Дополнительный бюджет — это обезболивающее, чтобы после смягчения ограничений экономика и нормальный уклад жизни в Эстонии смогли бы восстановиться как можно быстрее”, — отметила Каллас в переданном Рийгикогу письменном обращении.

По ее словам, сейчас еще рано оценивать, как долго продержатся вызванные коронавирусом ограничения в Эстонии и других странах. ”Поэтому цель бюджета — предложить кратковременную и точно сфокусированную помощь там, где она нужна больше всего. Только так, все вместе, мы сможем преодолеть этот кризис”, — сказала она и добавила, что надеется на быстрое рассмотрение бюджета в парламенте.

Объем дополнительного бюджета — 641 миллион евро, для его покрытия использован кредит. Меры поддержки напрямую связаны с кризисом, ограничены во времени, должны возыметь быстрый эффект и не будут увеличивать расходы государства на постоянной основе. Правительство одобрило проект бюджета вчера вечером.

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