Власти Таллинна готовятся к новому сезону проката электросамокатов

”Безопасность пользователей электросамокатов и других участников движения, прежде всего пешеходов, является для нас очень важной. Электросамокатами в Кесклинне пользуется все больше людей, и различные группы участников дорожного движения должны считаться друг с другом, передвигаясь в ограниченном пространстве. Для этого нужно выбирать безопасный стиль вождения и учитывать особенности дорожного покрытия. Поэтому навыки вождения электросамокатов, понимание необходимости безопасного движения и правильной парковки, нуждаются в постоянном развитии”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

На встрече обсудили условия, связанные с использование электросамокатов, такие как ограничение скорости движения, необходимость носить отражатели и каски, ехать на электросамокате в одиночку, а также выполнение этих условий и контроль за парковкой.

Управа района Кесклинн в предыдущие два года заключала договоры с различными предприятиями, чтобы дать возможность размещать электросамокаты на городской земле. В этом году планируется расширить аренду электросамокатов на весь Таллинн и для этого необходимо достичь договоренность со всеми сторонами, включая предлагающие аренду электросамокатов предприятия, чтобы обеспечить лучшую услугу, которая является безопасной, удобной и считается со всеми участниками дорожного движения.

Также управа планирует в ближайшее время начать установку в районе новых парковок для велосипедов.