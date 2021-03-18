Новости Эстонии
18.03.2021, 15:30

Власти Таллинна готовятся к новому сезону проката электросамокатов

 
Bolt arendas koos Stigoga välja uue, senisest kergema tõukeratta, mis on mitmes riigis juba kasutusel.
Bolt arendas koos Stigoga välja uue, senisest kergema tõukeratta, mis on mitmes riigis juba kasutusel.
Foto: erakogu
В районе Кесклинн в этом сезоне будет уделяться особое внимание безопасности движения электросамокатов. Об этом заверили на совместной встрече представители Управы района Кесклинн, Транспортного департамента, полиции и МуПо.

”Безопасность пользователей электросамокатов и других участников движения, прежде всего пешеходов, является для нас очень важной. Электросамокатами в Кесклинне пользуется все больше людей, и различные группы участников дорожного движения должны считаться друг с другом, передвигаясь в ограниченном пространстве. Для этого нужно выбирать безопасный стиль вождения и учитывать особенности дорожного покрытия. Поэтому навыки вождения электросамокатов, понимание необходимости безопасного движения и правильной парковки, нуждаются в постоянном развитии”, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

На встрече обсудили условия, связанные с использование электросамокатов, такие как ограничение скорости движения, необходимость носить отражатели и каски, ехать на электросамокате в одиночку, а также выполнение этих условий и контроль за парковкой.

Управа района Кесклинн в предыдущие два года заключала договоры с различными предприятиями, чтобы дать возможность размещать электросамокаты на городской земле. В этом году планируется расширить аренду электросамокатов на весь Таллинн и для этого необходимо достичь договоренность со всеми сторонами, включая предлагающие аренду электросамокатов предприятия, чтобы обеспечить лучшую услугу, которая является безопасной, удобной и считается со всеми участниками дорожного движения.

Также управа планирует в ближайшее время начать установку в районе новых парковок для велосипедов.

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