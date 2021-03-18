Исследование: что жители Эстонии чаще покупают в интернет-магазинах?

С 11 марта в Эстонии действует положение, при котором открыты только магазины, торгующие товарами первой необходимости, и в целом рекомендуется по возможности безопасно совершать покупки в интернет-магазинах. Чтобы выяснить отношение и привычки жителей к покупкам в интернет-магазинах, Credit24 провел опрос потребителей.

36% респондентов главным аргументом в пользу интернет-магазинов назвали удобство пользования. Участники опроса также указывают на безопасность (28%) и экономию времени (18%). ”Определенно, за последний год значительно возросло количество людей, предпочитающих покупать в интернет-магазинах. Позитивно то, что электронные каналы рассматриваются как возможность для безопасного совершения покупок”, — сказал Иво Попп, исполнительный директор Credit24. ”Кроме того, в ответах отмечалось то, что интернет-магазины предлагают более персональные специальные предложения и более выгодные цены по сравнению с традиционными магазинами, что является одним из факторов, влияющих на решение о покупке”, — добавил Попп.

Опрос показал, что в последнее время чаще всего жители Эстонии приобретали онлайн одежду и обувь — 23% респондентов добавили эти товары в виртуальную корзину. Кроме того, респонденты предпочитали покупать в интернете косметику (19%) и различная техника (16%). ”Возросший интерес к садовым товарам и автозапчастям в свою очередь свидетельствует о смене сезона и приходе весны”, — пояснил Попп.

По его словам, очевидно, что покупатели стали сознательнее относиться к шопингу, избегая эмоциональных покупок: ”Некоторые респонденты отметили как отдельный плюс онлайн-торговли то, что можно сравнить цены на товары и найти лучшее предложение. Также люди подтвердили, что при интернет-шопинге они делают меньше эмоциональных покупок”.

Опрос проводился на второй неделе марта.