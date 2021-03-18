Футзал Скандинавии: все играют, Норвегия смотрит...

В Швеции началась пора матчей на вылет, и, учитывая, что регулярный чемпионат в стране трёх корон прошёл в максимальном соответствии запланированному календарю, можно не сомневаться, что звание чемпиона страны будет определено по спортивному принципу. Главный претендент на титул, «Хаммарбю», в последнем туре регулярного чемпионата сотворил сенсацию, неожиданно уступив первое место в регулярке «СК Эребру». Чемпион проиграл «Бурос АИК» и составил четвертьфинальную пару с другим клубом из Эребру. И эти два матча стали настоящей проверкой для «Хаммарбю» – первая игра завершилась их победой 2:1. По ходу второй встречи «Хаммарбю» приходилось непросто, и все же «бело-зелёные» выдержали натиск второго «Эребру» и сумели сохранить нули на табло, позволившие им выйти дальше. Соперником столичного клуба по полуфиналу стал «Гетеборг», который ожидаемо преодолел первый раунд в лице «Бурос АИК» (5:2, 6:5), и встречи этой пары станут явным украшением плей-офф. После первого матча «Хаммарбю» получил небольшой гандикап (победа 4:2), но едва ли «Гетеборг» сдастся на милость победителям в ответной игре, и говорить о выходе столичного клуба в финал ещё преждевременно. Однако главным нарушителем спокойствия в этом плей-офф оказался «Стренгнес», закончивший регулярку шестым. В четвертьфинале довольно скромному клубу удалось переиграть «Уддеваллу» (3:2, 7:7), а в первом матче полуфинала «Стренгнес» нанёс поражение победителю регулярного чемпионата «СК Эребру» (8:6), сделав уверенный шаг в сторону финала.