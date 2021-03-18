ВИДЕО | В Эстонию прибыла военная техника боевой группы союзников

Вышедшее из французского порта Ла-Рошель судно доставило 12 танков Leclerc, бронетранспортеры VCBI, грузовики, гусеничные машины, трейлеры и заправщики. Эта техника предназначена для контингента Франции, первые части которого прибыли в Тапа 9 марта этого года.

На том же пароме в Эстонию доставили боевые машины пехоты Warrior, бронетранспортеры Bulldog, внедорожники и артиллерию британцев. Разгрузку и перевозку техники в Тапа осуществили логистические подразделения Сил обороны и Великобритании.

”В этот раз союзники решили перевозить персонал и грузы морем, по воздуху и суше. Такое разнообразие задействованных видов транспорта позволила проверить взаимодействие в ключевых местах. Оно же показало, что союзники успешно справляются с переброской подразделений даже в условиях пандемии”, — сказал начальник перевозок Тыловой службы Сил обороны майор Лаури Кивилоо.

”Разгрузка такого большого судна в гражданском порту с последующим эскортированием техники таит много сложностей. В каждой из наших стран действуют свои правила, но, работая сообща, мы находим лучшие решения для выполнения задачи”, — пояснил офицер из команды переброски боевой группы союзников лейтенант Джон Колдер (Jon Caulder).

В 2017 и 2019 годах военнослужащие Франции отслужили в Эстонии две восьмимесячные смены. На этот раз французский контингент в составе примерно 300 человек задержится в стране на год. Командование боевой группой союзников по-прежнему осуществляет Великобритания.

Прибывшая техника британцев предназначена для военнослужащих 1-го батальона Мерсийского полка, которым предстоит сменить части расквартированного в Тапа 5-го батальона Стрелкового полка вооруженных сил Великобритании.

Решение о размещении боевых групп союзников в Эстонии, Латвии, Литве и Польше в связи с изменившейся обстановкой вокруг безопасности приняли на саммите НАТО в Варшаве в июне 2016 года. Насчитывающий ныне почти тысячу человек контингент развернули в Тапа в 2017 году. В его состав попеременно входят подразделения Франции, Дании и Великобритании. Последняя осуществляет командование боевой группой в Эстонии.