Путин ответил Байдену: "Кто обзывается, сам так называется"

”В детстве во дворе когда друг с другом спорили, мы говорили так: „Кто как обзывается, тот так и называется”. И это не случайно, это не просто детская поговорка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя, оцениваем его действия”, — сказал он на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя, трансляцию с которой ведет ”Россия 24”.

Президент также добавил, что власти США хотят развивать с Россией отношения только по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Штатов, и на их условиях. По его словам, Россия будет отстаивать свои интересы и работать с США, ”но в тех областях, где мы заинтересованы, на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя”.

Накануне президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос журналиста ABC, считает ли он Путина ”убийцей”. Он также добавил, что Кремль должен ”заплатить” за попытки вмешательства в американские выборы. Вместе с тем Байден добавил, что США и Россия могут успешно уживаться в областях, где совместная работа идет на пользу обеим сторонам.

После заявления Байдена МИД России вызвал в Москву российского посла в США для консультаций на тему, ”что делать и куда двигаться в контексте отношений с США”. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что не помнит подобных ”очень плохих” высказываний в истории российско-американских отношений.