Неприятный сюрприз в приложении заказа такси: ваш насильник прибудет через три минуты

Предприниматель и таксист из Тарту по имени Райнер организовывал для местной общины благотворительный кампании и выступал в местных СМИ, но у него есть один большой секрет.

С Eesti Päevaleht связалась одна жительница Тарту, которая заказала через приложение Bolt такси, но тут же отменила заказ, так как водителем был Райнер. Женщине показалось, что с признанным виновным в изнасиловании водителем ехать не безопасно.

При этом обвинительный приговор в отношении Райнера вступил в силу не так давно — в апреле 2020 года. Он получил два года условного наказания. Сам мужчина до сих пор категорически отрицает свою вину. "Если на светофоре красный свет, я не поеду через дорогу", — говорит он.

15 марта 2019 года в Центр тревоги поступил звонок — женщина сообщила об изнасиловании, а через два дня Райнер был задержан. У пострадавшей были обнаружены повреждения на теле, которые сыграли важную роль на судебном процессе. Суд также выдал Райнеру запрет на приближение к женщине.

Как же должны чувствовать себя клиентки, когда садятся в такси к Райнеру? Он говорит, что занимается этой работой уже годами, и жалоб на него не поступало.

И если после вступления в силу обвинительного приговора членство Райнера в Кайтселийте тут же приостановили, то согласно Закону об общественном транспорте, должны были приостановить и его разрешение на таксоизвоз.

Разрешение на таксоизвоз нельзя давать лицу, признанному виновным в преступлении первой степени. За этим должно следить местное самоуправление. Однако транспортная база данных показывает, что право на таксоизвоз Райнера действует до сих пор и не имеет срока окончания.

И это далеко не новая история.В 2019 году СМИ писали, что в Тарту через приложение Bolt работал таксистом признанный виновным в насилии и педофилии мужчина. Тогда Тарутская горуправа заявила, что в городе разрешение на таксоизвоз есть более чем у тысячи человек, и проверить каждого из них физически невозможно.