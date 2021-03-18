Боец ММА Исмаилов рассказал о гомосексуализме

В конце 2020 года болельщики Магомеда Исмаилова напали на Минеева в октагоне из-за того, что Исмаилов имитировал проход в ноги, а Минеев ударил оппонента микрофоном После этого на своем YouTube-канале Минеев выложил ролик, на котором микрофон заменен муляжом мужского полового органа.

Магомед предложил Владимиру поговорить наедине, но тот ответил отказом. Это Исмаилов прокомментировал так: ”Нормальный мужчина отреагировал бы, что в комнату приглашают порешать вопросы, как мужчины. А ему кажется, что его изнасиловать хотят. Он же так и сказал: ”Что за гомосексуальный настрой?”.

Магомед предположил, что Минеев имеет проблемы в этом вопросе.