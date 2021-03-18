Правительство продлило полный запрет на ночную торговлю алкоголем до 30 апреля

Ограничение на торговлю алкоголем не действует на борту воздушного судна, используемого для международных перевозок, в зоне безопасности международного аэропорта и в зоне ожидания международного порта после ворот, на которых осуществляется контроль билетов. Также ограничение не действует на пользование мини-барами в гостиничных номерах.