18.03.2021, 13:01
Правительство продлило полный запрет на ночную торговлю алкоголем до 30 апреля
Foto: Mana Kaasik
Правительство продлило общегосударственный ночной запрет на торговлю алкоголем до 30 апреля 2021 года включительно.
Ограничение означает, что с 22:00 до 10:00 продажа алкогольных напитков по-прежнему полностью запрещена.
Ограничение на торговлю алкоголем не действует на борту воздушного судна, используемого для международных перевозок, в зоне безопасности международного аэропорта и в зоне ожидания международного порта после ворот, на которых осуществляется контроль билетов. Также ограничение не действует на пользование мини-барами в гостиничных номерах.