Количество пожаров и смертей в 2020 году было самым низким за всю историю восстановления независимости Эстонии
В прошлом году в 33 пожарах погибли 36 человек, это самый низкий показатель за последние тридцать лет. Годом ранее в огне погибли 43 человека. ”С одной стороны, очень хорошо, что количество смертей из-за пожаров значительно уменьшилось, с другой стороны, нужно признать, что 36 смертей — это по-прежнему слишком много. Это одна из групп людей среднего класса”, — сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.
Средний возраст погибшего в пожаре составил 62 года, три четверти были мужчины и чуть более половины — пожилые люди. В состоянии алкогольного опьянения или с подозрением на алкогольное опьянение погибших было 58%, годом ранее — 72%.
Причин, почему случаются пожары, в которых гибнут люди, несколько. ”Более половины таких возгораний начинаются из-за беспечного курения. Печально, что работающий дымовой датчик в прошлом году был только в 29% домов, в которых из-за пожара погибли люди”, — сказал Саареметс. Кроме беспечного курения причинами возгорания часто становятся электрические системы, неправильное отопление помещения или амортизация\несвоевременное обслуживание отопительной системы, а также неосторожное использование открытого огня.
В 2020 году в жилых домах произошло 593 пожара, годом ранее — 659. Больше всего возгораний было в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, меньше всего — на Хийумаа и в Пылвамаа.
Не всегда удаётся предотвратить пожар, но существует ряд действий, снижающих риск. Отопительные и электрические системы должны быть проверены и, при необходимости, обслужены квалифицированным специалистом. Однако купить и установить дымовой датчик может каждый самостоятельно.
”Жизни спасает только в рабочем состоянии и правильно установленный датчик. Лучше всего устанавливать датчик в соответствии с инструкциями производителя, так как это обеспечит его наилучшую работу. Не стоит забывать, что состояние дымового датчика необходимо проверять не реже одного раза в месяц, нажимая тестовую кнопку. Также нужно убедиться, что срок действия датчика не истек. Для этого надо снять его с потолка и проверить дату изготовления на задней панели устройства. Устаревший датчик обязательно нужно заменить”, — подчеркнул Саареметс.
Кроме дымового датчика может спасти жизнь и датчик угарного газа. Датчик угарного газа обязателен в домах, где установлено газовое оборудование. В зданиях, которые отапливаются твёрдым топливом (камины, печи, плиты), необходимо установить датчик при первой же возможности, но не позднее 1 января 2022 года.