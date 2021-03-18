Количество пожаров и смертей в 2020 году было самым низким за всю историю восстановления независимости Эстонии

В прошлом году в 33 пожарах погибли 36 человек, это самый низкий показатель за последние тридцать лет. Годом ранее в огне погибли 43 человека. ”С одной стороны, очень хорошо, что количество смертей из-за пожаров значительно уменьшилось, с другой стороны, нужно признать, что 36 смертей — это по-прежнему слишком много. Это одна из групп людей среднего класса”, — сказал руководитель отдела превенции Спасательного департамента Виктор Саареметс.

Средний возраст погибшего в пожаре составил 62 года, три четверти были мужчины и чуть более половины — пожилые люди. В состоянии алкогольного опьянения или с подозрением на алкогольное опьянение погибших было 58%, годом ранее — 72%.

Причин, почему случаются пожары, в которых гибнут люди, несколько. ”Более половины таких возгораний начинаются из-за беспечного курения. Печально, что работающий дымовой датчик в прошлом году был только в 29% домов, в которых из-за пожара погибли люди”, — сказал Саареметс. Кроме беспечного курения причинами возгорания часто становятся электрические системы, неправильное отопление помещения или амортизация\несвоевременное обслуживание отопительной системы, а также неосторожное использование открытого огня.

В 2020 году в жилых домах произошло 593 пожара, годом ранее — 659. Больше всего возгораний было в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, меньше всего — на Хийумаа и в Пылвамаа.

Не всегда удаётся предотвратить пожар, но существует ряд действий, снижающих риск. Отопительные и электрические системы должны быть проверены и, при необходимости, обслужены квалифицированным специалистом. Однако купить и установить дымовой датчик может каждый самостоятельно.