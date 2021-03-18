Обозреватель "Эха Москвы": Путин — убийца? Байден рубит по-простецки, не заморачиваясь!

Для начала я настоятельно рекомендую вам не довольствоваться сообщениями сайтов и сетей, переводящих слова Байдена на русский, а найти самим это видео. Интонации и мимика там не хуже слов. Все эти цитируемые сейчас ”ммм” и ”хмм” не являются выражением какой-то неуверенности, запинки или старческого слабоумия.

На картинке всё ясно и чётко — Байден не сомневается, он говорит с усмешкой, как о чем-то для него совершенно определенном: да, конечно, Путин — убийца.

И уж точно на видео нет никакой истерики, про которую говорит Володин. Истерика — это обычное состояние для самого Володина и его приятелей. Но Байден в интервью выступил, скорее, как человек, а не как политик. Ему же с Путиным как-то придется еще контактировать. Ну, и как это будет выглядеть? Созвон — и вместо слов про ”доброе утро”, прозвучит: ”Эй, Володя-киллер, как сам?”?

Впрочем, ухудшить этими словами российско-американские отношения новый президент Америки не сможет — там уже давно нечего ухудшать. В этих отношениях даже станет больше искренности: Байден назовет Путина убийцей, Путин назовет Байдена старым пердуном — всё веселее.

А персонально для нас короткая фраза старины Джо — повод подумать, ху из мистер Путин? Из хи киллер?