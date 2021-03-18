ВИДЕО | Кийк — о ситуации с COVID-19: мы должны быть готовы к худшему, вакцинация AstraZeneca продолжится

Правительство приняло дополнительный бюджет в 641 млн евро. Кейт Пентус-Розиманнус сообщила, что большая его часть — исправление ошибок прошлого министра финансов Мартина Хельме.

В дополнительном бюджете выделены деньги для решения кризиса в сфере здравоохранения, но 117 миллионов евро также направлены на выплаты из второй пенсионной ступени, о чем в прошлом бюджете забыли, отметила министр.

Она добавила, что 85% присоединившихся ко второй ступени эстоноземельцев остаются в ней, а те, кто уже подал заявление о выходе из ступени, но передумал, могут еще до июля изменить своей решение.

По словам Пентус-Розиманнус государство пытается ускорить процесс вакцинации населения от коронавируса, и дополнительный бюджет поспособствует этому.

Танель Кийк сообщил, что скорость роста заболеваемости стабилизировалась, но этого недостаточно, так как нагрузка на работу больниц крайне высокая.

"Мы должны быть готовы к худшему", — сказал он и добавил, что Эстония решила продолжить вакцинацию населения вакциной AstraZeneca.

Вакцинация работников передовой линии продолжится на следующей неделе. Затем будут вакцинированы первые челны правительства — их будут вакцинировать вакциной AstraZeneca.

Когда уже ежедневные цифры новых случаев заражения начнут снижаться? Яак Ааб ответил, чт правительство каждую неделю спрашивает это у научного совета. Он отметил, что эффект будет виден через две-три недели после 11 марта, когда были введены ограничения.

После перехода на дистанционное обучение сократилось заражение среди школьников, а вакцинация сократила заражение среди людей старше 80 лет, добавил Ааб.

Ограничения будут сниматься постепенно, а не сразу, рассказал он.