Новости Эстонии
18.03.2021, 11:45

ФОТО | Новым спикером Рийгикогу выбрали Юри Ратаса

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Foto: Kiur Kaasik
В четверг в Рийгикогу прошли выборы спикера парламента — им стал председатель Центристской партии Юри Ратас. Крупнейшей политической силе страны пост спикера достался во второй раз в истории, сообщает RusERR.

За пост спикера с Ратасом боролся теперь уже экс-руководитель Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас.

Всего в голосовании участвовали 98 народных избранников: лидер центристов получил 63 голоса, Пыллуааса поддержали 20 депутатов, еще 15 бюллетеней Государственная избирательная комиссия признала недействительными.

Избрание Ратаса на пост спикера коллеги по Рийгикогу встретили аплодисментами.

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