18.03.2021, 11:45
ФОТО | Новым спикером Рийгикогу выбрали Юри Ратаса(12)
Foto: Kiur Kaasik
В четверг в Рийгикогу прошли выборы спикера парламента — им стал председатель Центристской партии Юри Ратас. Крупнейшей политической силе страны пост спикера достался во второй раз в истории, сообщает RusERR.
За пост спикера с Ратасом боролся теперь уже экс-руководитель Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас.
Всего в голосовании участвовали 98 народных избранников: лидер центристов получил 63 голоса, Пыллуааса поддержали 20 депутатов, еще 15 бюллетеней Государственная избирательная комиссия признала недействительными.
Избрание Ратаса на пост спикера коллеги по Рийгикогу встретили аплодисментами.