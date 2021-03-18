ФОТО | Новым спикером Рийгикогу выбрали Юри Ратаса, вице-спикерами стали Ханно Певкур и Мартин Хельме

За пост спикера с Ратасом боролся теперь уже экс-руководитель Рийгикогу, вице-председатель Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас.

Всего в голосовании участвовали 98 народных избранников: лидер центристов получили 63 голоса, Пыллуааса поддержали 20 депутатов, еще 15 бюллетеней Государственная избирательная комиссия признала недействительными.

После этого депутаты провели выборы вице-спикеров, на должность вице-спикеров было выдвинуто две кандидатуры: депутат от реформистов Ханно Певкур получил 59 голосов, а председатель EKRE Мартин Хельме — 28, шесть бюллетеней были признаны недействительными

Таким образом Певкур сохранил свой пост, а Хельме стал вице-спикером впервые — в этой должности он заменил председателя Isamaa Хелира-Валдора Сеэдера.