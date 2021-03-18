С апреля пенсия по старости вырастет в среднем на 30 евро

Для Центристской партии благополучие пожилых людей всегда было в числе приоритетов, подчеркнул председатель Центристской партии Юри Ратас.

”За счет ежегодной индексации пенсии растут, однако этого недостаточно. Именно поэтому по инициативе центристов два года подряд было проведено внеочередное повышение пенсий. Сейчас мы добиваемся, чтобы пенсии во внеочередном порядке были повышены и в следующем году. Повышение базовой части пенсии коснется порядка 330 000 человек”, — сказал Ратас.

Базовая часть пенсии после индексации составит 219,3 евро, а годовая оценка пенсии — 7,206 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет на 16 евро и составит 235,3 евро. За счет этого повысятся и другие государственные пенсии. Народная пенсия после индексации вырастет на 30 евро и составит 255,17 евро. Также увеличится надбавка за воспитание каждого ребенка — она составит 3,6 евро.

”Повышение пенсий — это принципиальное и важное направление, чтобы сократить неравенство. Особенно в нынешнее время, когда вызванный пандемией кризис может усугубить проблему социального неравенства. Пенсии по старости должны расти быстрее, чем дорожает жизнь, поскольку положение наших пенсионеров — одно из самых сложных в Европе. В 2019 году в относительной бедности в Эстонии проживало более 40% пенсионеров”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

”Это несправедливо и ущемляет достоинство государства и народа, поэтому необходимо продолжать предпринимать шаги для повышения благосостояния пожилых людей”, — добавил Кийк.

Юри Ратас подчеркнул, что и в 2022 году целью является как повышение пенсий во внеочередном порядке, так и освобождение средней пенсии по старости от подоходного налога. ”Внеочередное повышение пенсий — в числе наших приоритетов, соответствующее предложение мы направим в кабинет министров”, — сказал Ратас.