Футзал Украины: буря накроет полуфиналы, не раньше

Главный фаворит плей-офф, действующий чемпион и участник Лиги чемпионов, херсонский «Продэксим», получил в соперники по четвертьфиналу АФФК «Сумы», и едва ли кто-то может всерьёз рассуждать о шансах сумчан в этой паре. В первом же матче «Продэксим» подчеркнул существенную разницу в классе между командами, завершив его уверенной победой 6:1. Однако второй матч прошёл совсем по иному сценарию: «Сумы» даже обыгрывали чемпиона после первого тайма со счетом 2:1, но удержать лидерство не смогли – 2:2 по истечении 40 минут игры. В дополнительное время более опытные хозяева паркета все же склонили чашу весов в свою пользу и обеспечили себе комфортное преимущество перед третьим матчем в серии, который имеет все шансы стать заключительным.

Серия между «Энергией» и «Кардиналом» на бумаге могла стать самой ожесточённой, по крайней мере, футболисты из Ровно готовились к ней, как к последней битве. Но уже в первом матче львовский клуб наглядно продемонстрировал, кто в этой серии является фаворитом, не позволив гостям даже распечатать свои ворота – 4:0. На следующий день гости выглядели интереснее, но включились в игру лишь когда на табло горел счёт 3:0 не в их пользу. «Кардинал» сумел отыграть два мяча, сократив отставание до минимума, но на большее ровенчан не хватило, а в концовке при попытке финального штурма они и вовсе пропустили в пустые ворота, зафиксировав итоговый счёт 4:2. В следующие выходные серия переедет в Ровно, и исполняющий главного тренера «Кардинала» Александр Бондарь обещает не сдаться без боя: «Мы будем готовиться к следующему матчу в обычном режиме, проанализируем свои ошибки, поработаем над игрой в обороне. Пока у нас есть шансы, мы будем биться до последнего. Гарантирую, что мы приложим максимум усилий для того, чтобы порадовать наших болельщиков».