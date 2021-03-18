Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1700 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 039 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 809 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 166, в Ляэне-Вирумаа — 100, в Тартумаа — 59, в Вильяндимаа — 49, в Ярвамаа — 38, в Пярнумаа — 37 и на Сааремаа — 29 новых положительных тестов. В Рапламаа прибавилось 26, в Вырумаа — 21, в Ляэнемаа — 23, в Йыгевамаа — 19, в Валгамаа — 13, на Хийумаа — 10 и в Пылвамаа — четыре новых случая заражения. У 67 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1536,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 20%.

За сутки в больницах открыли 82 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 700 пациентов.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 150 844 человека, две дозы получили 53 987 человек.

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