Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1700 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 039 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 809 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 166, в Ляэне-Вирумаа — 100, в Тартумаа — 59, в Вильяндимаа — 49, в Ярвамаа — 38, в Пярнумаа — 37 и на Сааремаа — 29 новых положительных тестов. В Рапламаа прибавилось 26, в Вырумаа — 21, в Ляэнемаа — 23, в Йыгевамаа — 19, в Валгамаа — 13, на Хийумаа — 10 и в Пылвамаа — четыре новых случая заражения. У 67 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1536,8 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 20%.

По состоянию на утро 18 марта в больницах находится 698 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 70 пациентов, из которых на управляемом дыхании 51 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 82. Домой выписали 44 человека, 18 человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 13 зараженных коронавирусом — 92-летняя женщина, 91-летние мужчина и женщина, 89-летние женщина и мужчина, 83-летний мужчина, 82-летняя женщина, 76-летний мужчина, 72-летний мужчина, 66-летний мужчина, 65-летняя женщина, 64-летний мужчина и 58-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 758 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4 647 историй болезни COVID-19 с 4481 пациентом.

По состоянию на 18 марта выздоровело 64 690 человек. Из них история болезни 45 741 человека (70,7%) завершена, у 18 949 человек (29,3%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.