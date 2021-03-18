Экономика
18.03.2021, 09:55

ВИДЕО | Пойман с поличным! Таллиннский ресторан пытается обойти ограничения с помощью хитрого трюка

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Начиная с 11 марта места общественного питания в Эстонии закрыты для употребления еды на месте. Однако находящийся в Каламая ресторан Si Si Sushi + Ramen просто переквалифицировался в офисное помещение и тем самым обходит ограничения.

16 марта организация "Свободная Эстония" сообщила, что открыла новую контору по адресу Вана-Каламая, 18, а посетителям конторы будут предлагать блюда от суши-ресторана Si Si, который находится в тех же помещениях.

Другими словами, таким способом ресторан может продолжать работать, как обычно — под предлогом, что еду посетителям предлагает не заведение общепита, а контора другой фирмы.

Эксперимент Delfi подтвердил, что несмотря на строгие ограничения внутри ресторана Si Si Sushi + Ramen на самом деле можно поесть на месте. Хотя "Свободная Эстония" упоминает, что питание предоставляется лишь членам организации, ресторан не спрашивает от посетителей подтверждения их членства.

Полиция получила информацию и пообещала ее проверить. Ресторану может грозить штраф до 9600 евро. В ходе предыдущей проверки выяснилось, что персонал ресторана не носит во время работы маски.

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