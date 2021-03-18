Беженцы в Европе: помогла ли Турция за 5 лет остановить их поток в ЕС

Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель отстояла соглашение по беженцам в бундестаге. "Когда речь идет о морских границах, необходимо вести диалог с соседними государствами, если не хочешь допустить, чтобы люди тонули, а делами заправляли контрабандисты", — подчеркнула она тогда. "И именно поэтому соглашение с Турцией — это модель для будущих подобных соглашений — с Египтом, с Ливией , если там в один прекрасный день появится работоспособное правительство, с Тунисом и другими странами, где это окажется необходимым", — продолжила глава правительства ФРГ.

Критики этого соглашения заявили тогда, что ЕС "торгует своими гуманитарными ценностями" и перекладывает ответственность за решения в области миграционной политики на плечи автократического президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана .

Те, у кого такого права нет, должны быть возвращены на территорию Турции. В свою очередь Евросоюз обязуется принять такое же число сирийских беженцев из временных лагерей в Турции и расселить их в странах-членах ЕС. Кроме того, Брюссель согласился выделить 6 млрд евро, чтобы помочь Анкаре содержать 4 млн сирийцев.

Схема, по которой работает соглашение между Турцией и Евросоюзом, выглядит так: греческие власти оперативно должны проверять, есть ли у прибывающих в страну мигрантов право на получение убежища.

К тому моменту в Греции уже находились около 850 тысяч человек, желающих получить убежище в ЕС, и давление на политиков, пытающихся найти выход из начавшегося в 2015 году миграционного кризиса, достигло максимума.

В начале марта 2016 года, после переговоров глав государств и правительств государств Евросоюза с Турцией, пресс-служба Совета ЕС сообщила о достижении компромисса в вопросе о нелегальных мигрантах. Сделку между Брюсселем и Анкарой, целью которой было сократить число беженцев, попадающих в ЕС по средиземноморскому маршруту, тогда представили как большой успех европейской миграционной политики.

Новых соглашений по беженцам со средиземноморскими странами с тех пор заключено не было. Однако сделка с Турцией, по всей видимости, сработала: в 2020 году число прибывающих в Грецию беженцев сократилось до 15 тысяч.

По словам исследователя в области миграции Геральда Кнауса — одного из создателей концепции соглашения по беженцам между Брюсселем и Анкарой, — в 2020 году около 90 процентов сирийских беженцев, годами живущих в Турции, не стали покидать эту страну.

"С 2014 года Турция является государством, принявшим наибольшее число беженцев в мире. По статистике, в Турции сейчас проживает втрое больше беженцев, чем во всем ЕС", — говорит ученый. С точки зрения Кнауса, решение многих сирийцев остаться в Турции связано в том числе с тем, что сотни тысяч сирийских детей уже ходят там в школы, а их семьи имеют доступ к системам здравоохранения и социального обеспечения.

И все же не все беженцы, проживающие в Турции, имеют возможность получать образование. Многие из них живут в бедности. При этом деньги, выделенные ЕС Анкаре на их содержание, уже закончились, и организации, помогающие мигрантам в Турции, ждут новых финансовых средств.

Альтернативные маршруты беженцев в ЕС

Соглашение между ЕС и Турцией — не единственный фактор, повлиявший на сокращение числа мигрантов в Греции. Так, беженцы из африканских стран уже давно пользуются альтернативными маршрутами для въезда в ЕС — например, через Ливию в направлении Италии.

В свою очередь Испания заключила с Марокко соглашение о том, что нелегальных беженцев из этой страны можно отправлять обратно. Тем временем после закрытия так называемого балканского маршрута и вступления в силу соглашения между Евросоюзом и Турцией правозащитные организации начали все чаще сообщать о случаях нарушения прав человека на внешних границах ЕС.