Правительство одобрило дополнительный бюджет почти на 641 миллион евро

По словам министра государственного управления Яака Ааба , основной целью дополнительного бюджета является смягчение вызванной кризисом ситуации, забота о людях и рабочих местах и поддержка предприятий. ”Я убежден, что предложенный пакет мер будет большой помощью пострадавшим от кризиса и ограничений секторам. Мы считаем важным поддерживать сектор здравоохранения, но также и предприятия, культуру и местным самоуправления”, — сказал Ааб. ”Пакет мер, предназначенный для предприятий и местных самоуправлений, позволяет сделать инвестиции в объеме почти 96 миллионов евро и покрыть возникшие из-за кризиса расходы”.

”Сферы здравоохранения и труда оказались в эпицентре кризиса. Дополнительным бюджетом мы поддерживаем сектор здравоохранения, обеспечивая жителям Эстонии необходимую медицинскую помощь и возможность вакцинироваться недалеко от дома. Расширив возможность получить компенсацию заработной платы на март и апрель, мы тем самым помогаем людям и компаниям преодолеть временные трудности, возникшие из-за COVID-19 ”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк .

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус добавила, что дополнительный бюджет прицельно и быстро оказывает временную помощь в сохранении доходов, рабочих мест и наиболее пострадавших от кризиса предприятий. ”Помимо поддержки работающего на пределе возможностей сектора здравоохранения мы заботимся о том, чтобы экономика в результате кризиса в сфере здравоохранения не провалилась в глубокую яму и чтобы временные эффективные меры помогли ее быстрому восстановлению после кризиса”, — сказала Пентус-Розиманнус.

”Кризис в сфере здравоохранения, в котором мы все пребываем уже долгое время, бросил эстонскому здравоохранению, социальной и образовательной системам серьезные, а порой и небывалые вызовы, создал проблемы с доходами людей и испытывает на прочность жизнеспособность предприятий. Значительная часть этих трудностей связана с кризисной ситуацией и исчезнет по окончании кризиса, — сказала премьер-министр Кая Каллас . — Кроме того, кризис нанес удар не по всем сферам жизни. Поэтому новые государственные меры кризисной помощи должны быть кратковременными, но при этом правильными и прицельными. Дополнительный бюджет — это обезболивающее, чтобы после смягчения ограничений — надеемся, это произойдет еще до лета — экономика и нормальный уклад жизни в Эстонии восстановились как можно быстрее”.

Львиную долю, то есть 87 процентов бюджета составляют меры помощи частному сектору и учреждениям государственного сектора (пособие по заработной плате, инвестиционное пособие для местных самоуправлений и другие меры помощи для частного и публичного сектора), около 13 процентов составляют расходы на деятельность, которые в основном связаны с сектором здравоохранения.

На преодоление кризиса в сфере здравоохранения из дополнительного бюджета будет направлено более 150 миллионов евро. Для того, чтобы гарантировать жителям Эстонии необходимую медицинскую помощь, 52 миллиона евро будет выделено больницам, скорой помощи и другим медицинским учреждениям для покрытия дополнительных расходов, связанных с COVID-19. Более 20 миллионов евро будет выделено для организации тестирования на коронавирус. Более 30 миллионов будет направлено на покупку вакцин и организацию вакцинации. Больничная касса получит из дополнительного бюджета 26,5 миллиона евро на восстановление предусмотренного законом резервного капитала.

Для предотвращения распространения коронавируса с января 2021 года работодатели компенсируют работникам больничный в период со 2-го по 5-й день, а Больничная касса с 6-го дня. Для того, чтобы продлить компенсацию больничного со 2-го дня до конца года, Больничной кассе будет выделено 12 миллионов. Также дополнительные средства получит Департамент здоровья для покрытия расходов на управление кризисом, приобретение лекарств и медицинского оборудования, необходимых для лечения COVID-19, развития и поддержания работоспособности инфотехнологических решений и деятельности по просвещению населения.