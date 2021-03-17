Главврач скорой помощи: среднестатистический больной коронавирусом — это русскоязычная женщина средних лет, лежит на диване, болеет уже дней 10

- Среднестатистический портрет, когда бригада получает вызов, открывает дверь, кого она видит?

- Это говорящая по-русски женщина средних лет, она на диване, бледная. Она точно не знает, что с ней, обеспокоена, у нее высокая температура, ее показатели кислорода в крови ниже критической границы. Вот такой классический пациент с воспалением легких. Болеет к тому моменту уже дней 10, где заразилась, не знает, кого она сама заразила, не знает, дизориентирована, в замешательстве.

- Как за год изменился портрет пациента?

- Существенно изменился. В связи с английским штаммом коронавируса. Это такой агрессивный штамм, который скашивает в более агрессивной форме более молодых. Многие не могут сказать, где они заразились. В основном заражаются дома и на работе. Важный фактор, что кто-то заболел и пришел на работу. Сегодня наш пациент в два раза моложе, чем он был прошлой весной. Определенную роль играет то, что клиенты домов для престарелых уже привиты. К счастью, тяжелобольных пожилых людей все меньше. К счастью, я говорю потому, что спасти таких людей очень трудно.

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