Посла России в США отозвали в Москву после слов Байдена о Путине

”Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей, заведенных Вашингтоном в последние годы, по сути дела, в тупик”, — отметила Захарова.

При этом она отметила, что российская сторона заинтересована в том, чтобы не допустить ”необратимой деградации” отношений с США, ”если американцы осознают связанные с этим риски”.

По ее словам, в консультациях с послом кроме МИДа будут принимать участие другие профильные ведомства.

Ранее в среду президент США Джо Байден в интервью ABC News заявил, что предупреждал президента Владимира Путина о последствиях в случае, если вскроется факт российского вмешательства в американские выборы. ”У нас был долгий разговор. <…> Я знаю его относительно хорошо. И разговор начался с того, что я сказал: ”Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы”, — заявил Байден.

Он также пообещал, что российский президент ”заплатит за это”.

Он также утвердительно ответил на вопрос, считает ли Путина убийцей.