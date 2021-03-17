Статистика: коронавирус вышел на третье место среди причин смерти в Эстонии(14)
"COVID-19 находится на третьем месте среди причин смерти. То есть изменилось соотношение причин смерти", — отметил руководитель регистра причин смерти TAI Глеб Денисов.
Первые два места в черном списке остались неизменными. Это сердечно-сосудистые заболевания, которые составляют примерно половину всех смертей. За ними следует рак — 20%. И если раньше третье место было за травмами и отравлениями, то сейчас это место заняли заболевания дыхательных путей. Большинство ушедших в иной мир по этой причине попросту задохнулись.
"Подавляющее число пациентов погибает от дыхательной недостаточности, когда повреждается 80% и более объема дыхательной поверхности легких", — пояснил глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов.
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