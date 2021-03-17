Статистика: коронавирус вышел на третье место среди причин смерти в Эстонии

Первые два места в черном списке остались неизменными. Это сердечно-сосудистые заболевания, которые составляют примерно половину всех смертей. За ними следует рак — 20%. И если раньше третье место было за травмами и отравлениями, то сейчас это место заняли заболевания дыхательных путей. Большинство ушедших в иной мир по этой причине попросту задохнулись.