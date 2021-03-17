ФОТО | В Силах обороны Эстонии протестировали новые ракетные комплексы Spike

”Теория и упражнения на тренажере по большей части пройдены. Мы перешли к практике, которая в том числе включает в себя первые стрельбы. Прежде всего они необходимы для получения опыта и понимания возможностей системы вооружения”, — пояснил командир противотанковой роты Дмитрий Кондратенко, добавив, что стрельбы прошли хорошо.

Spike LR — противотанковый комплекс высокой дальности, способный поражать цели на расстоянии от 200 метров и до четырех километров.

Комплекс позволяет стрелять в режиме ”выстрелил и забыл”: после осуществления спуска оператор не должен сопровождать цель. Ракета Spike LR управляется по оптоволоконному кабелю, благодаря чему ее можно перенацелить на другой объект даже в полете. Также комплекс позволяет поражать закрытые цели — то есть такие, которые не находятся в прямой зоне видимости.

Ракета обладает высокой устойчивостью к помехам и не использует для своего наведения лазерный луч, тем самым бронетехнике сложно ее обнаружить и принять контрмеры. Комплекс Spike LR состоит на вооружении 32 стран, из них 19 являются членами Европейского союза и НАТО.