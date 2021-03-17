17.03.2021, 21:01
До конца недели кресло премьера займет Яак Ааб(1)
Tiit Blaat
Премьер-министр Кая Каллас, у которой в понедельник выявили заражение коронавирусом, останется на домашнем лечении до конца недели, пишет rus.err.
Обязанности главы правительства продолжит выполнять министр государственного управления Яак Ааб, сообщила в среду вечером пресс-служба правительства.
В понедельник стало известно, что тест премьера на коронавирус оказался положительным.
Во вторник она работала дистанционно, а в среду утром объявила, что намерена посвятить сегодняшний день лечению и отдыху.
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