До конца недели кресло премьера займет Яак Ааб

Обязанности главы правительства продолжит выполнять министр государственного управления Яак Ааб, сообщила в среду вечером пресс-служба правительства.

В понедельник стало известно, что тест премьера на коронавирус оказался положительным.

Во вторник она работала дистанционно, а в среду утром объявила, что намерена посвятить сегодняшний день лечению и отдыху.

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