Власти Ирана: украинский Boeing сбили, так как приняли его за вражескую цель

”Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты”,— говорится в документе. В докладе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет не раскрывает причин трагедии, и обвинил Иран в попытке скрыть правду. ”Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете — это циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета”,— сказал господин Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO). ”Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление”,— заявил глава МИД Украины.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из столицы Ирана. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции: иранские военные приняли самолет за крылатую ракету. В конце 2020 года кабинет министров Ирана утвердил выплату $150 тыс. или ее эквивалент в евро семьям жертв крушения.