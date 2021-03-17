За рубежом
17.03.2021, 20:03

Власти Ирана: украинский Boeing сбили, так как приняли его за вражескую цель

 
VIA REUTERS
Самолет ”Международных авиалиний Украины”, сбитый в январе 2020 года под Тегераном, был ошибочно принят за вражескую цель иранскими силами противовоздушной обороны, говорится в итоговом отчете Организации гражданской авиации Ирана по расследованию инцидента. Как пишет "Коммерсант", текст документа опубликовало иранское агентство Tasnim.

”Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты”,— говорится в документе. В докладе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет не раскрывает причин трагедии, и обвинил Иран в попытке скрыть правду. ”Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете — это циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета”,— сказал господин Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, Иран провел техническое расследование с многочисленными нарушениями международных стандартов, Чикагской конвенции и Международной организации гражданской авиации (ICAO). ”Иран не смог найти силы, чтобы взять на себя ответственность за то, чтобы подобных трагедий больше не происходило. Если Иран не хочет добровольно выяснить истину в этой трагедии, мы вместе с партнерами найдем способы, как этого добиться. Мы не позволим Ирану скрыть правду, не дадим избежать ответственности за это преступление”,— заявил глава МИД Украины.

Украинский Boeing 737 разбился 8 января 2020 года через несколько минут после вылета из столицы Ирана. Погибли 176 человек — граждане Ирана, Украины Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании. Ответственность за авиакатастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции: иранские военные приняли самолет за крылатую ракету. В конце 2020 года кабинет министров Ирана утвердил выплату $150 тыс. или ее эквивалент в евро семьям жертв крушения.

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