Таллиннская скорая помощь работает в авральном режиме. Формируют дополнительные бригады

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, уже с конца февраля Таллиннская скорая помощь работает с возросшей примерно на 30 процентов нагрузкой.

”Скорая помощь увеличила свой ресурс за счет резерва, дополнительные бригады скорой помощи обслуживают районы Ласнамяэ, Кесклинн и Мустамяэ. Начиная с 11 марта дополнительный опорный центр открыт и в Маарду. Это снижает нагрузку на обслуживавший этот регион подстанцию ”скорой” Махтра, расположенную в районе Ласнамяэ, где также отмечается высокий уровень инфицирования. Из-за нехватки мест в больницах пациенты из Таллинна направляются в Пярну, Рапла, Хаапсалу и Раквере”, — сказала Бешкина.

Руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов отметил, что плановое лечение в таллиннских больницах, к сожалению, на данный момент ограничено.

”Мы сделали тяжелый выбор и отправили 34 пациента клиники сестринского ухода Ляэне-Таллиннской центральной больницы в другие места — с согласия близких, преимущественно, домой, а также в попечительские дома и в прочие учреждения, оказывающие услугу сестринского ухода, чтобы освободить сестринский персонал для лечения пациентов с Covid-19”, — пояснил Попов.

По состоянию на сегодняшний день в Ляэне-Таллиннской центральной больнице на лечении находятся 107 пациентов с Covid-19, в Ида-Таллиннской центральной больнице — 127 пациентов с Covid-19. На прошлой неделе столичные больницы должны были повысить готовность к оказанию медицинских услуг в связи с высокой заполняемостью коечных мест. На данный момент в Ида-Таллинской центральной больнице 156 мест для лечения инфекции, а в Ляэне-Таллиннской центральной больнице — 123 коечных места для корона-пациентов.

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