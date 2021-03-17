Жительница Таллинна хотела заработать и отдала мошенникам 137 000 евро

16 марта Пыхьяская префектура полиции начала делопроизводство по статье о мошенничестве. 61-летней жительнице Таллинна позвонили и предложили торговать на рынке акций. Женщина передала свои контактные данные и общалась людьми, которые представились маклерами торговой платформы Nava Gates. Женщина предоставила маклерам доступ к своему компьютеру через программу AnyDesk и по инструкции людей, чья личность не установлена, сделала несколько разных денежных переводов. Свои деньги женщина назад забрать не может. Ущерб составил почти 137 000 евро.

В Нарве 16 марта был также зарегистрирован случай мошенничества под предлогом работы. 18-летняя нарвитянка дала объявление о поиске работы, ей написали и предложили работу. Под предлогом получения работы пострадавшая должна была сделать учетную запись на одном сайте. При регистрации она ввела пароли своего Smart-ID, после чего с ее счета сняли 770 евро.

Как защититься от мошенничества?

∙ Поступил подозрительный звонок? Положите трубку.

∙ Не устанавливайте по просьбе незнакомцев на компьютере программы AnyDesk или TeamViewer.

∙ Не открывайте файлы и ссылки, присланные вам неизвестными людьми.

∙ Не передавайте свои документы и фото документов, PIN-коды, данные кредитной карты чужим людям.

∙ До того, как купить что-то в неизвестном интернет-магазине, проверьте его благонадежность на сайте www.ttja.ee.

∙ Если платите за покупку в интернете кредитной картой, вводите CVC (три цифры на тыльной стороне карты) только в знакомых магазинах.

∙ Если вам сообщат от имени банка, что со счетом какие-то проблемы, не передавайте никаких данных. Положите трубку и позвоните в свой банк сами.

Куда обращаться в случае обмана?

∙ О подозрительных звонках и письмах можно сообщить полиции по телефону 612 3000, через сайт cyber.politsei.ee или facebook.com/veebikonstaabel.3

∙ Контакты участковых: politsei.ee/et/piirkonnapolitsei или по номеру 612 3000

∙ Первая психологическая помощь круглосуточно по телефону 116 006 или в чате palunabi.ee