О возможном предательстве в офисе президента Украины: кто предупредил Россию о вагнеровцах и сорвал спецоперацию по их задержанию?

”Есть данные, что первым сказал ”нет” глава офиса президента Андрей Ермак. На тот момент он вел личные переговоры с помощником президента РФ Дмитрие Козаком и обсуждались какие-то перемирия и прекращение огня. То, что я слышал от участников этой беселд — никакой мотивации отказа не было. Ермак сказал ”нет”. Президент Украины его не остановил. И после того, как Ермак сказал ”нет”, он сказал, что эту операцию нужно перенести. Перенос операции означал ее провал, потому что держать 30 человек в Минске в гостинице накануне выборов в ожидании чего-то — это однозначно утечка информации”, — рассказывает главред.

”После этого, когда докладывается, что это самолет. Без всякого риска для Украины, подчеркиваю. То есть, Украина не нарушает никакие международные договоренности — не стреляет, не вторгается на российскую территорию, не сажает российский самолет, не делает никаких действий, турецкий летчик в ходе чрезвычайной ситуации осуществляет аварийную посадку на украинском аэродроме. Это абсолютно стандартная ситуация в мире. После того, как был сделан этот доклад, реакция последовала неадекватная”, — говорит Бутусов, который затрудняется сказать, от кого последовал приказ ”нет” для спецоперации.

Спецопрерация по задержанию вагнеровсцев, как говорит Бутусов, готовилась более 1,5 лет с участием спецслужб НАТО и США . ”Естественно, начальник ГРУ обязан проинформировать президента о том, что это произойдет — по инструкции. Президент берет на это секретное совещание людей, которых он считал нужным посвятить в эту секретную и информацию. Это достаточно широкий круг людей: был президент Украины, был глава офиса президента Андрей Ермак, начальник комитета по разведке, первый заместитель секретаря СНБУ и обороны Руслан Демченко, заместитель офиса президента Роман Машовец и присутствовала в кабинете секретарь президента Мария Левченко”, — говорит Бутусов, подчеркивая, что в этот момент вагнеровцы выехали из России и утечки информации произойти не могло.

”И вот весь шок в том, что масштаб преступления по провалу спецоперации как раз заключается в том, что в интересах Российской Федерации были разорваны, растоптаны государственные интересы Украины, государственные интересы наших союзников по НАТО — Соединенных Штатов Америки и спецслужб Турции, которые в очень непростой ситуации пошли нам навстречу и вместе с нами сделали… Ну эта операция, она бы очень многое изменила и в мировой политике тоже”, — уверен Бутусов.

”И дальше очень интересная история, — вступает в беседу Гордон, — я беру интервью у Александра Лукашенко и Лукашенко говорит: я благодарю украинских коллег за то, что они нас предупредили, что сюда пробрались вагнеровцы, которые перед выборами будут здесь делать беспорядки. И неформально он говорит мне, что мы их выдадим Украине. После этой беседы мне звонит корреспондент ”Радио Свободы” и я говорю, что Лукашенко выдаст вагнеровцев Украине. Тут же эта информация расходится. Лукашенко звонит разъяренный Путин. На следующий день в Минск прилетает спецборт ФСБ и вагнеровцев отдают России. Кто-то с украинской территории сделал звонок белорусам: примите их, чтобы они ни в коем случае не попали в Украину. Кто-то предупредил россиян. Тебе понятно, кто это сделал”, — обращается Гордон к Бутусову.

”Это мог сделать из тех, кто находился в кабинете. Список основных подозреваемых короткий”, — отвечает Бубусов, который уверен, что этого не могли сделать Бывший начальник военной разведки Василий Бурба и первый зам председателя СБУ Руслан Баранецкий.

Бутусов перечисляет: ”есть президент Украины, есть глава Офиса президента Ермак, есть начальник комитета по разведке Демченко, есть замглавы Офиса президента Машовец. Эти люди очень четко слышали, что произошло. Они имели коммуникацию с Беларусью. И я, конечно, думаю, что это мог быть только очень высокий уровень. Я не думаю, что мы можем сейчас что-то относительно секретаря говорить, это может быть только очень высокий уровень”.

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