ВОЗ рекомендует AstraZeneca для вакцинации от COVID-19

В настоящее время специалисты организации проверяют последние данные о безопасности AstraZeneca, результаты проверки будут оглашены сразу по ее окончании.

At this time, WHO considers that the benefits of the AstraZeneca vaccine outweigh its risks and recommends that vaccinations continue.



Full statement on AstraZeneca #COVID19 vaccine safety signals:

👉 https://t.co/9J6MtxXWK8 pic.twitter.com/fWGzqbjMuE — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 17, 2021

Вакцинация от COVID-19 не сократит число случаев других заболеваний или смертей в результате них, отмечает ВОЗ. Тромбоэмболические осложнения встречаются часто, и венозная тромбоэмболия является третьим по распространенности сердечно-сосудистым заболеванием в мире, говорится далее в заявлении. В рамках широкомасштабной вакцинации сообщения о заболеваниях привитых являются обычным явлением, но это необязательно означает, что они были вызваны прививкой, отмечает далее ВОЗ и в то же время указывает на необходимость расследовать эти случаи.

Ряд стран Европы приостановили использование AstraZeneca

Ранее появились сообщения о возможных тяжелых побочных эффектах вакцины AstraZeneca, в связи с которыми Германия, Франция, Италия, Нидерланды и ряд других стран приостановили ее применение. В частности, в ФРГ три из семи выявленных случаев тромбоза церебральных вен среди привитых привели к смерти пациентов. В Австрии 49-летняя медсестра умерла от проблем со свертыванием крови через 10 дней после прививки, а у ее 35-летней коллеги развилась тромбоэмболия легочной артерии.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что не видит причин отказываться от вакцины AstraZeneca. Окончательное заключение EMA ожидается 18 марта.

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